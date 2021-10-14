أكلات صحية وجديدة لـ«لانش بوكس» طفلك.. منها البيض بالعجوة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تفكر الأم كل يوم في تحضير أكلات جديدة ومختلفة لطفلها في المدرسة، تمد جسمه بالطاقة التي يحتاج إليها والبروتينات وغيرها من العناصر المفيدة للجسم.

وقدمت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة التغذية، أفكارا جديدة ومختلفة للأم عند تحضير لانش بوكس، وذلك في برنامج «جروب الماميز».

أفكار جديدة ومختلفة عند تحضير لانش بوكس

اللحوم:

تعتبر من الخيارات الجديدة التي يمكن تقديمها للطفل داخل اللانش بوكس.

الفول:

يمكن تناول الفول في أول ساعتين من بداية اليوم الدراسي ليمد الجسم بالبقوليات التي يحتاج إليها.

الجبنة:

يجب التأكد عند شراء الجبنة أن يكون مدون عليها أنها مصنوعة من حليب طبيعي والابتعاد عن الأجبان المصنوعة من دهون نباتية، لأنها عبارة عن جبن مهدرج له تأثير ضار على صحة الأطفال.

وجبات صحية في اللانش بوكس

بيض بالخضار:

ويمكن إضافة أنواع مختلفة من الخضار على البيض للتخلص من رائحته، ويمكن إضافة اللحم المفروم.

البيض بالعجوة:

يساعد على علاج الأنيميا، وهي من الأمراض التي تصيب الطفل وتؤثر على التحصيل الدراسي وقدرة الطفل على الاستيعاب وهى من الأمراض المكلفة ماديا، لذلك تساعد التغذية السليمة على علاج الطفل من هذا المرض ويفضل الاعتماد على العناصر التي تحتوى على الحديد.

الكفتة البيتي أو شرائح البانيه:

من العناصر المفيدة لجسم الطفل وتمده بالعناصر التي يحتاج إليها ويمكن إضافة الخس والجرجير، ما يزيد من القيمة الغذائية.

ونصحت بضرورة احتواء اللانش بوكس على العناصر الكافية التي يحتاج إليها الطفل حتى لا يشعر بالجوع قبل انتهاء اليوم الدراسي.