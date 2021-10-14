أطعمة تساعد على تحسين المزاج.. منها الشوكولاتة والزبادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلعب الأطعمة الطبيعية دورا كبيرا في تحسين المزاج، وتوجد أنواع محددة ينصح عادة بتناولها باستمرار وإدخالها ضمن الأنظمة الغذائية لأنها تحافظ على العقل والجسم في أفضل حالة صحية وتحسن المزاج، ومحاربة الأمراض العقلية.

وعرض موقع «هيلث لاين» عددا من هذه الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تحسين المزاج كالتالي:

السلمون

يتميز بأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، التي تعزز من التعلم والذاكرة وتقلل من الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب.

الشوكولاتة الداكنة

الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة تحسن الحالة المزاجية، كما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو من أنواع مضادات الأكسدة.

الأفوكادو

يتميز بأنه غني بفيتامين «K» وحمض الفوليك، الذي يساعد على حماية العقل من السكتة الدماغية، ويعزز الذكرة والتركيز ويقدم جرعة عالية من اللوتين الذى يساعد في تحسين وظائف المخ.

الزبادي

يعتبر الزبادي من المصادر الجيدة للبروبيوتيك، الذي يقلل من التوتر والقلق، ومن الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الصحة العقلية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرتها على العمل.

الحبوب الكاملة

تعتبر فول الصويا والشوفان وهذه النوعية من الحبوب الكاملة، من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة اللازم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أن الأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ما يؤدي إلى إنتاج الجلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقًا وثباتًا.

المكسرات

تعتبر المكسرات من المصادر الممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعد على محاربة الاكتئاب، وتزويد الدماغ بالأكسجين بجرعة من المغنيسيوم، وإنتاج الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى التي تعزز المزاج.