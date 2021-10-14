إطلالة أفشة في زفافه.. هيلبس بدلتين وكل حاجة من إيطاليا «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حجز مكانة بين قلوب جماهير النادي الأهلي، بعدما ساهم في حصد اللقب التاسع والعاشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتفل بحفل زفافه اليوم على إحدى الفتيات من مسقط رأسه في محافظة الجيزة، تُدعى نرمين محمد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والمُطلة على النيل.

مصمم أزياء اللاعب يكشف تفاصيل إطلالة أفشة في زفافه

وفي هذا الصدد، كشف إسلام سعيد، مصمم أزياء اللاعب بحفل زفافه، عن إطلالة أفشة المنتظرة، مؤكدًا أنه صمم له عدة تصميمات، ومن المقرر أن يظهر لاعب الأهلي ببدلتين خلال الاحتفال بالزفاف.

بدلة بيضاء وأخرى باللون الأسود، إطلالتان منتظرتان للاعب خلال حفل الزفاف، وفقًا لما ذكره المصمم لـ«هُن»: «صممت له بدلتين واحدة بيضاء، ودي للوك الأول، وهيظهر بواحدة تانية باللون الأسود، معتمدين على البليزر البسيط وبدون زراير كتير».

شهر كامل كانت مدة تصميمات إطلالة اللاعب، بجميع التعديلات المطلوبة: «بقالي شهر شغال على البدل بتاعته، كل حاجة من الأقمشة كانت إيطالي، والتصميمات مختلفة ومش تقليدية».

إلغاء حفل حنة أفشة

وألغى محمد مجدي أفشة الاحتفال بحفل الحنة، مؤخرًا، إذ كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الثلاثاء الماضي: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا، وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».

وأضاف: «كنت أتمنى إننا نحتفل مع بعض، لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا، وصحة بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم، وفرحتكم وصلتني في كل شيء».