الامارات | "رجل البيض" يدخل موسوعة الأرقام القياسية.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "رجل البيض" يدخل موسوعة الأرقام القياسية.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع الناس في هذا العالم بمهارات لا تصدق وتضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية دعم الإبداع والموهبة إلى أبعد الحدود.

في أحد الأرقام القياسية العالمية، تمكن رجل من دولة بنين من حمل 735 بيضة على قبعته، في وقت يصعب على معظمنا التعامل مع عدد قليل من البيض، حيث تمكن جريجوري دا سيلفا، من غرب إفريقيا، من حمل 735 بيضة ضخمة على قبعته ورفعها فوق رأسه.

ونشرت صفحة الإنستغرام الرسمية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية مقطع فيديو لهذا الإنجاز، والذي انتشر بسرعة.

وأمضى جريجوري من بنين في غرب إفريقيا ثلاثة أيام في ربط البيض بقبعته لهذا السجل الرائع في عرض موسوعة الأرقام القياسية.

والجدير بالذكر أن دا سيلفا، المعروف شعبياً باسم "Eggman" (رجل البيض)، شخصية معروفة محليًا. لقد سافر أيضًا في جميع أنحاء العالم لعرض موهبة التي تتمثل في حمل كمية كبيرة من البيض فوق رأسه، وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية.

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