الامارات | أعراض وطرق انتقال جرثومة «شيغيلا» التي تثير القلق في الاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وطرق انتقال جرثومة «شيغيلا» التي تثير القلق في الاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أكتوبر 2021

تبذل السلطات الصحية الاردنية، جهودا عاجلة للسيطرة ومنع انتشار جرثومة ظهرت في مدينة جرش وتسببت بالعديد من حالات التسمم، وأوضحت وزارة الصحة أن هذه جرثومة واسمها «شيغيلا»، تنتقل من خلال الماء، أو الغذاء أو اللمس، مؤكدة أن «عدد الإصابات تحت السيطرة». فما هي جرثومة «شيغيلا» التي تثير المخاوف في الاردن:

ما هي جرثومة «شيغيلا»

موقع«مايو كلينيك» الطبي يفيد أن جرثومة: شيغيلا هي عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية، وأهم العلامات المؤشرة على الإصابة بالجرثومة هي الإسهال، المصحوب بالدم.

تنتقل عدوى «شيغيلا» من خلال الماء أو الغذاء أو لمس براز شخص مريض كالأطفال.

أعراض «شيغيلا»

تبدأ أعراض الإصابة بجرثومة «شيغيلا» في الظهور عادةً بعد يوم أو يومين، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للإصابة بالمرض، و تشمل الأعراض:

الإسهال (يحتوى عادةً على دم أو مخاط) آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة الحُمَّى الغثيان أو القيء

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