«رشا» تصمم عرائس المولد على طريقتها الخاصة.. «باروكة وبروتين وحجاب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت رشا عبد الحميد، 29 عامًا، من قنا، أن تحقق جزء من حلمها بصناعة وتصميم عروس المولد على طريقتها الخاصة، رغم عدم التخرج في كلية الفنون الجميلة، وحصولها على بكالوريوس خدمة اجتماعية، إلا أن شغفها بالعرائس بدأ معها منذ نعومة أظافرها.

رشا عبد الحميد تحقق حلم الطفولة وتصنع العرائس وملابسها

شغف من مرحلة الطفولة حرصت «رشا» على تطويره: «من الطفولة والدتي كانت بتديني وأنا صغيرة بواقي القماش أعمل منها فساتين عرايس، كل حاجة بتترمي بقدر استخدمها وأحولها لعمل فني، ممكن بإزازة دوا وكرتونة أعمل عربية فول» حسب حديثها لـ «هُن».

أشكال مختلفة من العرائس حرصت «رشا» على تصميمها لتبهر الأطفال والكبار بها: «العرائس بتاعتي شكلها مختلف علشان لابستهم باروكة وعملت في شعرهم بروتين وعرايس تانية الحجاب علشان تتماشى مع ثقافة المجتمع اللي عايشين فيه، كمان زاد الطلب عليها الفترة الأخيرة».

رشا: تصميم العروسة بيستغرق وقت حسب حجمها

يستغرق تصميم العرائس أوقات مختلفة حسب حجم العروسة وشكلها، فالأقل تستغرق ساعتين، وأكثر وقت خمس ساعات: «بصمم فساتين العرائس علشان بحب الخياطة، وتسويق شغلي بيكون عن طريق الجروبات المختلفة والتفاعل معايا زاد الفترة الأخيرة وخاصة قبل المولد النبوي».

تسعى دائما «رشا» إلى تحقيق الاختلاف في العرائس التي تصنعها: «حبيت شغلي يكون مختلف مش زي المنتشر، بالتالي استخدمت في بعض العرائس قماش بنستخدمه للسهرة»، كما اعتمدت على أدوات وخامات بسيطة في صناعتها منها «قاعدة التورتة» وماسورة كرتون لثبيت العرائس.