الفنانة انتصار: «الشهرة ممكن تجنن الفنان وتخليه مش عارف يعيش حياته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة انتصار، إنها أم شديدة ولا تتهاون، لكنها متفتحة العقل، «بصوت وأزعق كتير على حاجات لازم تتعمل، وأي حاجة تفوتني في حياة ولادي بزعل عليها»، لافتة إلى أن أكثر شيئ تحبه في شكلها هو «ابتسماتها ونغزاتها».

جنون الشهرة

وأضافت انتصار خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنها تخاف من الشهرة وترفضها، لذلك فإنها تتعامل دائما بشكل عادي وتشتري احتياجاتها اليومية بنفسها، «الشهرة يا إما تجننك وتخليك مش عارف تعيش حياتك اليومية العادية ونكد عليك عيشتك ولما تبعد عنك تتجنن، أو إن الشهرة ممكن تخليك خايف منها ورافض تعترف بيها وتعيش زيي، وتنزل تشتري خضار بنفسك».

الخوف من الحسد

وتابعت، أنها تخشى من الحسد بعدما تعرضت له: «ساعات ألاقي صينية حطاها عادي في مكان وتقع وتتكسر، ولما أبقى لابسة حاجة كويسة ممكن أشبك في مسمار».

حمدي الميرغني يستحق لقب كوميديان

وأشادت الفنانة انتصار بالفنان حمدي الميرغني، قائلة إنه يستحق لقب كوميديان، وذلك خلال لعبة الأسئلة بالبرنامج، وعن أكثر الأشياء التي تثير مخاوفها في الحياة، قالت «أنا أسد مبخفش، والخوف هو اللي يخاف مني، والعمر واحد والرب واحد، هنخاف من إيه؟».

وعن أكثر الصفات والسلوكيات التي تتمنى أن تتغير في أبنائها، قالت «نفسي يبطلوا يمسكوا الموبايل ويخلصوا الداتا بتاعة البيت».