أول ظهور لعروس أفشة.. بالروب وطرحة الفرح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يستعد صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، لحفل زفافه خلال الساعات المقبلة، داخل أحد الفنادق الكُبرى، وذلك عقب أشهر من إعلان خطبته رسميًا من إحدى فتيات قريته.

وشاركت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عدة مقاطع مصورة لـ نرمين محمد، العروس المنتظرة، خلال استعداداتها لحفل الزفاف.

الظهور الأول لعروس أفشة

وظهرت عروس «أفشة» بروب ستان باللون الأبيض، مع بنطلون «ليجن» أبيض أيضًا، خلال وضع المكياج، وارتداء طرحة الزفاف.

وكان إسلام سعيد، مصمم الأزياء الشهير، شارك صورا من استعدادات محمد مجدي أفشة، لحفل زفافه وتألق اللاعب ببدلة من لونين، مكونة من بليزر أبيض، مع بنطلون أسود، كما اعتمد على «البيبيون» الأسود العريض بدلًا من رابطة العنق التقليدية، وذلك في الإطلالة الأولى له، حيث قال مصمم الأزياء لـ «هُن» إنه صمم أكثر من إطلالة للاعب الأهلي.

من هي عروس أفشة؟

تدعى نرمين محمد

من مسقط رأسه بإحدى قرى الجيزة.

من المقرر أن يكون عش الزوجية في القرية وليس العاصمة.

أكد من قبل أن الخطبة والزفاف جاءت بعد قصة حب.

أعلن الخطبة رسميا على الهواء، عقب تتويج النادي الأهلي بالنجمة التاسعة.