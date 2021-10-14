أول ظهور للعريس أفشة من زفافه.. «من البورنص للبدلة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك إسلام سعيد، مصمم الأزياء الشهير، ومصمم ملابس أبرز لاعبي المنتخب الوطني، بأول صورة من استعدادات صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، لحفل زفافه المقرر إقامته مساء اليوم، بإحدى الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

أكثر من إطلالة لـ قفشة خلال الزفاف

وتألق اللاعب ببدلة من لونين، مكونة من بليزر أبيض، مع بنطلون أسود، كما اعتمد على «البيبيون» الأسود العريض بدلًا من رابطة العنق التقليدية، وذلك في الإطلالة الأولى له، حيث قال مصمم الأزياء لـ «هُن» إنه صمم أكثر من إطلالة للاعب الأهلي.

كما شارك المصمم استعدادات أفشة بالـ«بورنص» خلال تصفيف شعره.

كما نشر محمد مجدي أفشة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من الاستعدادات للزفاف بينما يرقص مرتديًا الـ«بورنص».

من هي خطيبة قفشة؟

ويرصد «هُن»، في السطور التالية معلومات عن خطيبة لاعب الأهلي محمد مجدي قفشة، وفقًا لحديثه عنها مع الإعلامية لميس الحديدي.

ـ احتفل حساب نادي بيراميدز بخطبتهما قبل أن ينتقل اللاعب للأهلي.

- قال اللاعب إن خطبتهما جاءت بعد قصة حب قبل الارتباط الرسمي.

- أعلن خطوبته منها خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، العام الماضي، وذلك عقب احتفاله باللقب التاسع الذي تسبب في حصده.

- أكد أنه يداوم على الاتصال بها قبل وبعد المباريات الهامة.

- أشار إلى أنها تفهم جيدًا قوانين كرة القدم، إلا «الأوفسايد».

ـ تلجأ له عند السؤال حول الساحرة المستديرة.

- أوضح اللاعب أن أمنية حياتها كانت تحقيق النادي الأهلي النجمة التاسعة.

- أشار إلى إن عش الزوجية سيكون في القرية، وليس القاهرة: «هناك أهلي وأهلها، وأنا قاعد في مدينة نصر عشان التدريبات».