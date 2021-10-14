طرق سهلة لتخليل الزيتون والليمون في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يمكن لربة المنزل التوفير بدلا من شراء المخلل، عن طريق تخليله في خطوات سهلة وبسيطة، لذلك نقدم لكِ طريقة تخليل الزيتون في البيت كما جاءت على «سي بي سي» سفرة.

طرق سهلة وبسيطة لتخليل الزيتون والليمون في البيت

يغسل الزيتون وينقع 3 مرات مع تغيير الماء.

يفتح الزيتون بالسكين.

يضرب في الكبة الليمون ويخلط مع الكرفس والجزر والفلفل الحار والعصفر.

يوضع الزيتون في البرطمان مع خليط الليمون.

يخلط الماء المغلي مع السكر والملح والخل وملح الليمون.

يضاف سائل التخليل لخليط الزيتون.

يضاف على الوجه الزيت.

يترك مقلوبًا لمدة 24 ساعة.

يترك حتى النضج المطلوب ويستخدم بعد نحو شهر ونصف.

خطوات تحضير مخلل زيتون وليمون سريع

يوضع الزيتون في الماء المغلي على النار ويسلق.

يرفع الزيتون من الماء.

يوضع الليمون في الماء المغلي على النار.

يخلط الزيتون والليمون في البرطمان مع باقي المكونات مع إضافة ماء سلق الليمون حتى تغطى كل الخليط.

يضاف الزيت على الوجه ويترك لمدة 10 أيام حتى النضج.

ملاحظات عند تخليل الزيتون

الاهتمام بنقع وتغيير مياه الزيتون قبل تخليله يعمل على التخلص من المرارة التي تظهر بعد التسوية.

الحرص عند ملاحظة أن مخلل الزيتون مالح أن يتم تغير جزء من الماء ووضع ماء نظيف وتركه عدة أيام لتخفيف ملوحته ثم إعادة تقديمه.

تكات لعمل مخلل الليمون السريع

يعتبر السلق أول وأهم الخطوات التي تساعد على تحضير مخلل الليمون السريع، حيث يساعد على تسريع تسويته وتشربه لخلطة التخليل بشكل جيد.

النقع وتغير مياه سلق الليمون لمدة ثلاث أيام قبل تخليله، ما يعمل على تسريع تسويته وتخليصه من طعمه المر، لهذا يجب الاهتمام بمرحلة تغيير المياه على الأقل لمدة يومين.

شق الليمون بفتح صغير بعد السلق وقبل تخليله، يزيد من تشربه لمحلول الملح وتسويته وتخليله سريعا.

مكونات مخلل الليمون المسلوق

كيلو ليمون.

ربع كيلو فلفل حار.

كوب ملح.

ماء.

طريقة عمل مخلل الليمون المسلوق

يغسل الليمون ويبقى كما هو دون تقطيع.

يوضع الليمون في المياه المغلية على النار ويترك لتمام الغليان مرة واحدة ويرفع من النار.

تترك المياه حتى تبرد.

تغير مياه الليمون المسلوق ثلاث مرات يومياً لمدة ثلاث أيام.

نقوم بعمل فتح في الليمون بالسكين الحاد.

تخلط مكونات التخليل في برطمان نظيف ثم يوضع الليمون المسلوق منذ ثلاث أيام.

مع ملاحظة بداية اصفرار الليمون وبدء تسويته يوضع البرطمان في الثلاجة ويقدم بعد أسبوع من بداية التخليل.