استعدادات الفنانات لمهرجان الجونة.. غناء على سيارة مكشوفة ونوم فوق الشنط (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الفنانات للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة، قبل ساعات قليلة من انطلاقه، ورغم الحريق الذي نشب في القاعة الرئيسية لحفل الافتتاح، والعراقيل التي شهدهها المهرجان، إلا أن التجهيزات تجري على قدم وساق، سواء من قبل إدارة المهرجان، أو المشاركين فيه، من بينهم 3 فنانات، شاركن الجمهور لحظة بلحظة بكواليس المهرجان، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

مايان السيد توثق رحلتها للجونة

«حلم أخيرا تحقق»، هكذا وصفت الفنانة مايان السيد، مشاركتها في سنة أولى جونة، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لرحلتها من القاهرة إلى مدينة الجونة، لحضور فاعليات المهرجان الفني الأبرز، الذي يقام سنويا منذ 2017، في شهر أكتوبر.

وظهرت مايان السيد، داخل الطائرة، خلال تحليقها في الجو، لحضور مهرجان الجونة لأول مرة، وهو ما أظهر سعادتها الشديدة بتلك المشاركة.

أمينة خليل فوق شنط السفر

شاركت الفنانة أمينة خليل، جمهورها ومتابعي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة ساخرة لها خلال سفرها من القاهرة إلى الجونة، لحضور فاعليات المهرجان، وهي راقدة على عدد كبير من حقائب السفر، كتبت عليها تعليقا ساخرا: «أحب السفر خفيفة»، ما حمس الجمهور لرؤية ومعرفة ما تنوي الفنانة أمينة خليل، على ارتدائه من فساتين خلال المهرجان.

دينا الشربيني تغني مع حسن أبو الروس

نشر الفنان حسن أبو الروس، مقطع فيديو له مع الفنانة دينا الشربيني، خلال وجود الثنائي في الجونة، حيث ركبت دينا الشربيني معه سيارته المكشوفة، وأخذا يتجولان في المدينة، ويرقصان ويغنيان على نغمات أغنية أبو الروس «إلا أنتي».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي سويا للغناء، فقبل عدة أيام نشرت دينا الشربيني، مقطع فيديو لها مع حسن أبو الروس، يغنيان سويا.