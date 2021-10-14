لا تزيد عن هذه الكمية يوميا.. إليك مقدار الصوديوم في الأطعمة المعلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الملح مصدر جيد لليود، وهو عنصر غذائي يساهم في توزان السوائل في الجسم، وتنظيم عمل الغدة الدرقية، ولكن يمكن أن يؤدي محتواه من الصوديوم إلى العديد من المشاكل الصحية.

والصوديوم عنصر شائع في العديد من الأطعمة المعلبة، حيث يعمل كمادة حافظة ولإضافة نكهة للوجبات، لكن يتم إضافة الكثير منه على تلك الأنواع من الأطعمة، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

ويمكنك تقليل كمية الصوديوم عند تناول الخضروات المعلبة عن طريق شطفها قبل تحضيرها.

ويحتوي كوب واحد من البازلاء المعلبة على 620 ملليجرام من الصوديوم، بينما علبة الحساء الواحدة على نحو 1200 إلى 1400 ملليجرام من الصوديوم، وهذا هو أكثر من نصف المدخول اليومي الموصى به لمعظم البالغين.

ويمكن أن تحتوي شريحة الخبز الذي يباع في السوبر ماركت على 172 ملليجرام من الصوديوم، أي نحو 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها.

كما أن البرجر النباتي الذي يتم شرائه من المتاجر يمكن أن يكون مرتفعًا بشكل غير متوقع في الصوديوم ، إذ يحتوي على 370 ملليجرام من الصوديوم ، أي أكثر من 15٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به.

بينما يحتوي عبوة واحدة من عصير الخضروات المعلب على 640 ملليجرام، وعبوة واحدة من المخلل غنية بـ 939 ملليجرام.

كما تحتوي بعض ماركات صلصة المكرونة على ما يصل إلى 1000 ملليجرام لكل عبوة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

الآثار الجانبية للكثير من الصوديوم:

- يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة الشعور بالعطش.

- ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

بعض النصائح للتقليل من تناوله:

- الحد من الأطعمة المصنعة والمعلبة في نظامك الغذائي.

- اختيار الخضروات واللحوم الطازجة أو المجمدة بدلاً من المعلبة.

- التقليل من كمية الملح المضافة إلى الأطعمة، واختيار توابل أخرى خالية من الصوديوم.

- قراءة الملصقات الغذائية لجميع الأطعمة المعلبة.

- تجنب الأطعمة المضاف إليها الملح قدر الإمكان.

- إذا كنت ترغب في شراء الأطعمة المعلبة، فابحث عن أصناف "خالية من الملح" أو "منخفضة الصوديوم ".