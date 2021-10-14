للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.. قلل من تناول هذا العنصر الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يسبب ارتفاع ضغط الدم العديد من المشكلات الخطيرة الأخرى، إذا لم تعتني به في الوقت المناسب من فحوصات بانتظام إلى اتباع نمط حياة صحي.

وعادة لا يتم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم لأنه لا توجد علامات تحذيرية وأعراض مرئية، وبالتالي، غالبًا ما يطلق عليه القاتل الصامت،

وإذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم، يجب في الحالات القصوى تناول الدواء للسيطرة عليه، ولكن يمكنك تقليل مخاطر الوصول إلى هذه المرحلة عن طريق تقليل تناولك لهذا العنصر الغذائي، وفق ما نقل موقع "timesofindia".

- الطعام

لا تتناول أكثر من ملعقة صغيرة من الملح يوميا حتى تساعد في خفض قراءة ضغط الدم وامتصاص الدواء بشكل أفضل.

- علاج ارتفاع ضغط الدم

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تقليل تناول الصوديوم، يُقترح استهلاك ثلثي ملعقة صغيرة من الملح يوميًا، وتناول الكثير من الخضار في وجبات محددة.

- قراءة طبيعية لارتفاع ضغط الدم

القراءة الطبيعية لضغط الدم هي 120/80 مم زئبق، ويعتبر ضغط الدم الذي يزيد عن 140/90 مم زئبق من ارتفاع ضغط الدم.