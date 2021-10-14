شركة طيران تلغي «الجيب القصيرة والكعب» من أزياء المضيفات.. تفتكر لبسوا إيه؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال رحلات السفر الشاقة التي تستغرق ساعات طويلة، قد تواجه بعض المضيفات أزمات مختلفة، وهو ما تعرضن له مجموعة من مضيفات رحلات الطيران، مؤخرًا، إذ تقدمن بشكاوى تفيد بشعورهن بالإرهاق الشديد، وحدوث تورمات بسيقانهن، بعد قضاء فترات طويلة مرتدين الكعب العالي.

شكاوى المضيفات لإحدى شركات الطيران

تلقت شركة الطيران الأوكرانية «SkyUp Airlines»، خلال الفترة القصيرة الماضية، عدة شكاوى من بعض المضيفات العاملات بها، بسبب معاناتهن من ارتداء الكعب العالي على مدار ساعات طويلة، فضلًا عن عدم شعورهن بالراحة خلال ارتداء ملابس الضيافة الضيقة والتنانير القصيرة، بحسب «سي إن إن» الأمريكية.

حلول للتغلب على مشكلات الكعب العالي

اتخذ شركة الطيران، مجموعة من الخطوات لوضع حدا لتلك الأزمات، بعد جمع ردود أفعال متباينة من المضيفات، تفيد بالاستياء من أزيائهن الرسمي، إذ قررت الشركة، تقديم أحذية رياضية باللون الأبيض، من تصميم ماركة الأحذية العالمية «Nike»، مع بدلة رياضية برتقالية اللون، وفضفاضة مع بنطلون ووشاح حريري، وكلاهما من صنع العلامات التجارية الأوكرانية.

وقال أحد المسؤولين بالشركة، إن الأحذية ذات الكعب العالي تبدو جميلة، لكنها بالفعل تعمل على تألم القدمين التي تتضخم بنهاية الرحلة، لذلك فإن الأحذية الرياضية اختيار موفق ورائع، فضلًا عن أنه في حال وقوع حادث واضطرت الطائرة للإخلاء والهبوط على أي مسطح مائي، فلن يمكن للمضيفات السباحة بسهولة بالكعب العالي والتنورة.

تسريحات الشعر

لم يتوقف الأمر عند تغيير الأزياء الرسمية فقط، بل سمحت الشركة أيضًا، بضفائر الشعر كمحل لكعكة الشعر الضيقة أو ذيل الحصان، ومن المقرر إطلاق الزي الجديد رسميًا، في 22 أكتوبر الجاري، حسبما ذكر أحد المسؤولين بالشركة.

وأكدت رئيسة قسم التسويق بشركة الطيران، أن الشركة تخطط أيضًا، لإطلاق زي جديد للطاقم من الذكور، سيكون عبارة عن بدلة خفيفة، بدلاً من سترة وقميص، جنبًا إلى جنب مع حذاء رياضي أسود من «Nike».