خبيرة أزياء تضع 4 قواعد لاختيار فساتين مهرجان الجونة: بلاش المطرز والقطيفة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، وتلتفت خلاله الأنظار بشدة، نحو الإطلالات المختلفة والمميزة للفنانات، التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير، لمشاهدة إطلالتهن على السجادة الحمراء، وعلى مدار أيام المهرجان السينمائي الدولي.

الأزياء المناسبة لأجواء الجونة

توضح أمنية علي، خبيرة الموضة والأزياء، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل الإطلالات المناسبة للفنانات التي يفضل ارتدائها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي تتناسب مع الأجواء للمدينة الساحلية، من خلال مجموعة من النصائح المهمة.

1- يفضل أن تتسم الأزياء ببساطتها، التي تتناسب مع الأجواء الساحلية بالمدينة.

2- الابتعاد عن الملابس المطرزة: «ميكونش فيها شغل كتير».

3- الاعتماد في إضافة اللمسات على تسريحات الشعر والإكسسوارات: «الفستان يكون سيمبل وننطقه بالشعر والإكسسوارات المختلفة».

4- يمكن ارتداء الأزياء والفساتين من أقمشة خفيفة، لكن ذات أكمام طويلة، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا: «الماتريال تكون خفيفة، بس بكُم مثلا، إنما ميلبسوش قطيفة مثلا».

حريق مهرجان الجونة

تعرضت أمس، القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة، لحريق ضخم بشكل مفاجئ، تمكت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه في ساعات قليلة، في حين اتجهت إدارة المهرجان، لفتح تحقيقًا مفصلًا، لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق الهائل.

وطمأن رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، في تصريحات إعلامية، الجمهور بشأن إقامة مهرجان الجونة، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيقام في موعده المقرر مساء اليوم، موضحا أنه زار المصابين للاطمئنان عليهم.

فعاليات مهرجان الجونة

من المقرر أن تبدأ فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، وتستمر على مدار 9 أيام متتالية، حتى يوم 22 من الشهر ذاته.