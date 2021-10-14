الامارات | أسعد عروس في العالم يهديها عريسها 60 كيلو من الذهب وسط ذهول الضيوف

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعد عروس في العالم يهديها عريسها 60 كيلو من الذهب وسط ذهول الضيوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنون الذهب لا يتعلق الهند فقط، فالجنون بالذهب يكاد يكون عالميًا ويعتبر ارتداء الذهب في حفل زفافك أمرًا ميمونًا في العديد من الثقافات.

وتصدر عروس صينية عناوين الصحف بعد أن ارتدت 60 كيلوغراماً من المجوهرات الذهبية في يوم زفافها، وربما هذا يجعلها أسعد عروس في العالم، وخاصة مع معرفة عشق النساء للذهب.

أقيم حفل الزفاف في 30 سبتمبر في مقاطعة هوبي، عندما فاجأت العروس الجميع بعد أن ارتدت مثل هذه المجوهرات الثقيلة التي قدمها لها زوجها.

وانتشرت صورة العروس وهي ترتدي فستان زفاف أبيض مع مجوهرات ذهبية وفي يديها باقة من الورود.

ومع ذلك، نظرًا للوزن الثقيل للمجوهرات، وجدت صعوبة في التنقل واضطرت إلى طلب مساعدة العريس للمشي.

وحصلت العروس على المجوهرات الذهبية كمهر من زوجها المعروف أنه من عائلة غنية. ومنح العريس عروسه 60 عقدًا ذهبيًا، وزن كل منه حوالي كيلوغرام واحد مع سوارين كبيرين من الذهب.

وعندما وصلت العروس إلى مكان الزفاف، شعر العديد من ضيوف حفل الزفاف بالشفقة على هذه العروس من ثقل ما تحمله من ذهب، وعندما عرضت إحدى الضيفات مساعدتها، ابتسمت بلطف وقالت إنها بخير وستواصل طقوس الزفاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news