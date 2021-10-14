أجمل إطلالات مهرجان الجونة 2020.. منة شلبي وياسمين صبري بأزياء لامعة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يُعقد مهرجان الجونة في شهر أكتوبر من كل عام، ويحرص معظم الفنانين على المشاركة في فعالياته، يستعدون للظهور خلاله بإطلالات مميزة يصممها لهم خصصيا، أبرز المصممين في عالم الموضة والأزياء، وشهد مهرجان الجونة عام 2020، تنوعا في أزياء الفنانات بين الفساتين الطويلة والقصات المختلفة والمفتوحة من الخلف، التي لفت انتباه الصحف والرأي العام.

أجمل فساتين الجونة 2020

سلافة معمار في الجونة

ظهرت النجمة السورية سلافة معمار، في أول أيام مهرجان الجونة 2020، بفستان أسود رائع من تصميم العالمي زهير مراد، تميز بأكتافه المكشوفة وتزين بالتطريزات البراقة والرسوم الملونة، وكان منسدلا، وواسعا من الأسفل، ويحدد الخصر.

ياسمين صبري بالأزرق اللامع

تميزت إطلالة الفنانة ياسمين صبري، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث ارتدت فستان أزرق لامع، مزين بحبيبات لامعة، بحزام أسود بسيط على الخصر، بقصة ضيقة تظهر تفاصيل الجسم، وقد كان من تصميم العالمي جان بيار خوري.

منة شلبي بإطلالة براقة

ارتدت الفنانة منة شلبي، فستانا مميزا مفتوحا من الصدر، قصته على شكل حرف V، ويظهر الأكتاف أيضا، تميز بقماشة براقة باللون الذهبي مع التدرج الفضي، من تصميم اللبناني جورج حبيقة.

تارا عماد بالأسود

اعتمدت إطلالة الفنانة تارا عماد، على فستان أسود أوف شولدر، من تصميم دينا شعبان، تميز بقصته الناعمة، بالإضافة إلى الدانتيل مع الأكمام الشفافة، التي بدت على شكل فراغات.

بيبي بلو ستيفاني صليبا

ارتدت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، فستانا بلون البيبي بلو، بقصة ضيقة بالكامل، ومطرز بتطريزات جذابة، بالإضافة إلى الألوان المتداخلة والحبيبات اللامعة أيضا، وقد صممه اللبناني جورج حبيقة.

أسيل عمران بإطلالة باربي

ظهرت الإعلامية والممثلة أسيل عمران، بفستان يشبه فساتين باربي، من تصميم مرمر حليم، بقصة أوف شولدر جذابة، ومزين بوردة كبيرة عند منطقة الصدر، ومرصع بالحبيبات اللامعة، ومزود بكاب طويل شفاف من نفس لون الفستان.

ريا أبي راشد بالأخضر الطويل

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد، بفستان أخضر، مميز التصميم عند منطقتي الصدر والأكتاف، التي أرفقت بقماش على شكل كاب طويل، وكان الفستان منسدلا مع تحديد الخصر بحزام بلون الفستان، من توقيع زهير مراد.