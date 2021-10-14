زهير مراد يستغل موضة السبعينيات في ربيع وصيف 2022.. أزياء كلاسيكية وجريئة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنتظر عاشقات الموضة حول العالم، حلول العام الجديد بكل شغف وحماس، لرؤية أحدث الصيحات التي يقدمها المصممون العالميين أمثال زهير مراد وجورجيو أرماني وإيلي صعب وغيرهم، إذ تخطف أزيائهم وألوانها المميزة العيون بشدة، وبين الحقائب والإكسسوارات والأحذية، تظل الملابس الرئيسية للسهرات والخروجات الركيزة الأساسية في موضة العام الجديد، ويستعرض التقرير التالي أحدث مجموعة لـ زهير مراد مصمم الأزياء العالمي لصيف وربيع 2022، التي أضفى عليها لمحة من سبعينيات القرن الماضي.

مجموعة زهير مراد لصيف وربيع 2022

يقدم زهير مراد، دائما تصميماته الرائعة والمميزة، المتنوعة بين فساتين الزفاف والسهرات والإكسسوارات، التي يضفي عليها مزيدا من التألق والإلهام، واستعد المصمم العالمي، للعام الجديد، بأزياء مختلفة، استوحى أفكارها من المدينة الساحرة روما.

وظهر تأثر زهير مراد، بموضة السبيعنيات في مجموعته الجديدة، من خلال مجموعة من الفساتين الرائعة، التي اعتمد فيها علي القمصان المطرزة من الدانتيل الأسود والأبيض، مع إضافة كلاسيكية للبنطلون الواسع من الأسفل بحزام ضيق يبرز الخصر.

اعتمد مصمم الأزياء العالمي، أيضا، على البناطيل الشارلستون، التي تميزت بقصتها المستقيمة والفضفاضة، واستخدم قصة الجيب شورت مع البدل الفورمال، أو بلوزات التول الشفافة.

زهير مراد يصمم فساتين من الدانتيل

ابتكر زهير مراد، فساتين من الدانتيل بإضافات عصرية بألوانه المفضلة مثل النبيتي، والأحمر، والأوف وايت، والأسود، وللتعبير عن موضة السبعينات، اعتمد فساتين طويلة ذات فتحات ساق جريئة، بصحبة الأحذية ذات الكعب العالي ورباط الساق.

وفي تصاميم أخري استوحي زهير مراد فكرتها من راقصات الباليه، التي تتميز بالمرونه فكانت عباره عن بناطيل عالية الخصر بحزام عريض وكانت البلوزات من الدانتيل الشفاف، وتميزت مجموعه أخري بالأكتاف العاليه أيضاً صنعت من الحرير الناعم بالاضافه الي التول ومزوده بحزام بسيط.

واستخدم زهير مراد، أيضا، الدانتيل الكروشية في تصاميم أخرى كلاسيكية، تعبر عن الرومانسية المتسوحاة من حدائق بوبولي الخضراء في فلورنسا، وتعود بتفاصيلها إلى الحضارة الرومانية.