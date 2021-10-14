هل يجوز وضع العطر على ملابس الصلاة؟.. الإفتاء ترد بـ«آية قرآنية»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

حيرة كبيرة تقع فيها العديد من الفتيات والسيدات، قبل أداء فريضة الصلاة، بسبب بعض الاشتراطات الشرعية وما يرتبط بها، كتغطية القدم بارتداء الجوارب، وكشف اليدين، وغيرها من الشكوك التي تنتابهن، التي جاء آخرها التعطر بالروائح الطيبة المختلفة أثناء الصلاة، بحسب سؤال توجهت به إحدى السيدات نحو دار الإفتاء المصرية، للتعرف على مشروعية تلك المسائلة.

الإفتاء توضح حكم التعطر خلال الصلاة

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر قناة الإفتاء الرسمية على يوتيوب، على سؤال السيدة، مؤكدا أن وضع العطور خلال الصلاة أمر جائز شرعًا، مستشهدًا بقول المولى عز وجل في سورة الأعراف: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، مشيرا إلى أن المقصود بالزينة هنا، الملابس وستر العورات، مؤكدا أنه لا مانع من التطيب، ما دام داخل المنزل أمام الزوج والأولاد.

حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وخارجها

«هل يجب على المرأة لبس الجوارب أثناء الصلاة؟ وهل معنى هذا أن ما تلبسه المرأة من أحذية مفتوحة حرام؟»، نص سؤال ورد من إحدى السيدات إلى دار الإفتاء، ردت عليه في الفتوى التي حملت رقم 16173، أفادت بأنه من المقرر شرعًا، أن عورة المرأة جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، على رأي جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.

وتابعت دار الإفتاء، بأنه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال، فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجوارب أثناء الصلاة، كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

مشروعية الصلاة بالماكياج

أوضح عبدالله العجمي، أحد أمناء الفتوى بالديار المصرية، في فتوى سابقة، أن وضع المرأة للمكياج لا يؤثر على صلاتها، ويجوز لها أن تصلي به، لأنه لا يفسد الوضوء، لكن بشرط، أن تتوضأ المرأة أولًا، ثم تصلي، لأن العكس سوف يكون طبقة عازلة تمنع وصول الماء للوجه.