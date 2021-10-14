لايف ستايل

الامارات | أسترالية تنكرت بزي طبيبة وأعفت 600 شخص من لقاحات كورونا

0 نشر
متابعة- موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسترالية تنكرت بزي طبيبة وأعفت 600 شخص من لقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت حادثة موجة واسعة من السجال ردود الفعل في استراليا، و انشغلت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بقصة إمرأة تنكرت بزي طبيبة، وكتبت 600 شهادة إعفاء وهمية من لقاحات «كوفيد -19»، وتتهددها الآن عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 10 آلاف دولار أو السجن.

وأشارت قناة «إي بي سي» الأسترالية، و«روسيا اليوم»، أن الشرطة ألقت القبض على الطبيبة المزيفة، وهي تبلغ من العمر 45 عاما، وغير حائزة على شهادة لمزاولة الطب. ومع ذلك ​​فهي لا تعترف بأنها ارتكبت ذنبا.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مفتش الشرطة أن المحتجزة تعتبر أن لها الحق في إعطاء مثل هذه الشهادات، لأنها تعارض التطعيم الإجباري ضد «كوفيد -19».

وتبحث الشرطة الآن عن أولئك الذين حصلوا على مثل هذه الشهادات المزيفة في جميع أنحاء أستراليا. ومن المقرر أن تجري محاكمة المحتجزة يوم 28 أكتوبر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا