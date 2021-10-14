الامارات | لص متسلسل يرتكب 10 عمليات سرقة وكاميرا مراقبة توقع به.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لص متسلسل يرتكب 10 عمليات سرقة وكاميرا مراقبة توقع به.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب لص متسلسل 10 سرقات في عدد من المنازل الريفية بالقرب من موسكو.

ويبلغ اللص من العمر 36 عامًا، وأدين سابقًا بجرائم مماثلة.

تم القبض عليه بعد أن دخل منزلاً بالقرب من أحد الضواحي في موسكو، حيث قام بسرقة أجهزة تلفزيون وجهاز كمبيوتر محمول ومجوهرات، ثم استدعى سيارة أجرة وانطلق بعيدًا، بعد أن رصدته إحدى كاميرات المراقبة.

أما السرقات التسع الأخرى التي ارتكبها بنفس الطريقة، فقد تجاوز قيمة ما سرقه 600 ألف روبل روسي (أي أكثر من 83 ألف دولار أميركي).

تم القبض على المتهم في القضية الجنائية بموجب المادة 158 الخاصة بـ "سرقة" من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

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