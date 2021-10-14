الامارات | صيني يتوسل للشرطة إحتجازه بسبب مشاكل مع ابنته في مادة الرياضيات

شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يتوسل للشرطة إحتجازه بسبب مشاكل مع ابنته في مادة الرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو الصينية واقعة غريبة، حيث استلقى مواطن صيني على الطريق، وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة «الرياضيات».

وأشارت صحيفة «بينغ باي» الصينية المحلية، أن «رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره».

وأوضحت الصحيفة أن: ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، وقال«ابنتي تؤكد أن (700-800=900)، وصار يتوسل لاحتجازه. و»تمكن ضباط الشرطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل».

وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام.

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