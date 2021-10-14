«الجدة أماني» المتوجة بذهيبة مستر أولمبيا تخطط لمهمة مستحيلة: بتمرن 4 ساعات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة غير متوقعة فجرتها أماني ربيع، الحائزة على ذهبية مستر أولمبيا في لعبة «الباور ليفتنج»، عندما أعلنت أنها جدة تبلغ من العمر 59 عاما، لكن يبدو أنها لم تكتف وتخطط بإصرار لكثير من المهام المستحيلة في المرحلة المقبلة، رغم أن الكلمة نفسها ملغية من قاموسها، إذ تحدثت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عن لعبتها الصعبة، وقصة الانضمام لها، ومشاركتها في مستر أولمبيا، وأحلامها للمرحلة المقبلة، معبرة عن أمنياتها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

باكل كل حاجة بس بظبط وزني

افتتحت «الجدة أماني»، حديثها بالإشارة إلى أن بطولة مستر أولمبيا، تتضمن أكثر من منافسة، موضحة أن لعبتها عبارة عن 3 رفعات: «كل رفعة ممكن ننافس فيها على ميدالية، لكن أنا رفعت كله، وبأوزان مختلفة».

وأوضافت خلال حوارها مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية: «باكل كل حاجة بس بظبط وزني، لأنهم في المسابقة بيهتموا بكل كجم في الوزن»، مشيرةً إلى أنها بدأت ممارسة لعبة الباور ليفتنج، منذ 5 سنوات، بالصدفة: «في نادي الصيد، اتعمل فريق من الرجال لرفع الأثقال، فالكابتن عمل فريق من مراته وولاده، لما السيدات طالبوا بتشكيل فريق».

حصد الذهبية لم يكن سهلا

أكدت الحائزة على ذهبية مستر أولمبيا في لعبة الباور ليفتنج، أن الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا، لم يكن أمرا سهلا، لأنها المنافسات كن صغيرات السن: «في هذه البطولة لا يشارك المصريون والعرب، لكننا شاركنا بناء على دعوة من إدارة مستر أولمبيا».

أولاد وأحفاد وحياتين

أشارت أماني ربيع، إلى أنها لديها ابنين، متزوجين، ومن الله عليها بأحفاد، موضحةً أن نجليها يمارسان الرياضة، وكانا لاعبين ضمن المنتخب الوطني للتايكوندو: «مش بخلط بين حياتي الشخصية والحياة العامة، وكل يوم بتمرن 4 ساعات كأني بلعب رياضة عادية، وبرجع عادي للبيت».

40 ذهبية محلية و7 ذهبيات عربية

قالت الحائزة على ذهبية مستر أولمبيا في لعبة الباور ليفتنج، إنها حصلت على 40 ميدالية ذهبية في بطولات الجمهورية، وتنافس لاعبات صغيرات في السن، بالإضافة إلى 7 ميداليات ذهبية في 3 بطولات عربية، كما حصلت على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة مستر أولمبيا في عام 2019.

مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة

أوضحت «الجدة أماني» أنها حصلت على ميدالية ذهبية والمركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا، التي اختتمت مؤخرا، مشددة على صعوبة المنافسة مع فتيات أصغر منها في السن، إذ أنها في أواخر الخمسينات من عمرها، مختتمة بالتأكيد على استعدادها لخوض مهمة صعبة: «أقدر أشارك في بطولات لآخر العمر، الحديد بيغير المظهر الخارجي للجسم ويحسن الصحة، ومفيش حاجة اسمها مستحيل، أو مادام عديت سن معين لازم أقعد في البيت».