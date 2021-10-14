سوسن بدر تتخلى عن عاداتها في التصوير.. مختلفة كتير بس لسة ملكة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اعتادت الفنانة سوسن بدر، على نشر صورا لها بملمح فرعوني أصيل، ما جعل الجمهور يلقبها بـ«الملكة»، بسبب تقاطيع وجهها المصرية المميزة، واستعانتها بماكياج يبزر ملامحها، لتبدو فعليا أشبه بملكات الفراعنة، لكنها خرجت عن هذا الإطار مؤخرا، ونشرت صورة بإطلالة مختلفة تماما، وظهرت خلالها بـ«لوك» طبيعي.

تفاصيل إطلالة سوسن بدر الجديدة

نشرت سوسن بدر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بشعر بعيد عن الأبيض المعتاد ظهورها به مؤخرا، إذ ذهبت إلى «تشقير»، شعرها، ليكون متداخل بين البني والأبيض سويا، وبقصة شعر قصيرة مميزة من «استايل» الستينيات والسبعينيات في مصر.

واختارت الفنانة الكبيرة، ماكياج سموكي عصري جديد، برموش كثيقة، وروج داكن لامع، لتبتعد بذلك عن الإطلالة الفرعونية تماما، مرتدية ملابس السوداء الداكنة، وكتبت في تعليقها على الصور: «صباح الخير عليكوا كلكوا».

تفاعل الجمهور مع إطلالة سوسن بدر

تفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة سوسن بدر، مع صورتها عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها: «مختلفة كتير عن اللوكات السابقة»، و«ملكة والله يا فنانة، صباحك فل»، «صباح النور والسرور على سيادتكم فخامة الملكة سوسن بدر»، و«نجمة وملكة، وصباحك هنا وسرور».

إطلالات سوسن بدر المختلفة

تحب الفنانة سوسن بدر، دوما، نشر صورا ولقطات وإطلالات لها، سواء من الماضي أو الحاضر، إذ كانت أبرز ما نشرته مؤخرا، صورة لها بفستان سواريه منذ 10 سنوات، علقت عليها: «صورة من عشر سنين، والثورة قامت بعدها بيوم».

وكانت سوسن بدر، قد تعرضت للتنمر، بعدما نشرت على حسابها على موقع «انستجرام» منشور تنعي فيه المخرج السوري حاتم علي، بعد وفاته، ليرد عليها أحد المتنمرين: «عقبالك»، وترد عليه: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه، أشكرك على دعائك».