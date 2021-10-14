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الامارات | الكشف عن 68 حالة انتحار في الأردن خلال 6 أشهر

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متابعة- موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن 68 حالة انتحار في الأردن خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور حسن الهواري، عن تعامل مراكز الطب الشرعي في المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مع 68 حالة انتحار.

وقال الهواري لوكالة «عمون» الأخبارية، إن حالات الانتحار المسجلة تنوعت بين الانتحار شنقا، والحرق، والسقوط، والعيارات النارية، وتناول أدوية، وتناول مواد سامة، ومبيدات حشرية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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