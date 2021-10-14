كواليس عرض أزياء الملابس التراثية بمشاركة هاني البحيري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني رجب

أقيم عرض أزياء الملابس التراثية ضمن فعاليات اليوم الخامس من معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي 9 أكتوبر والمقرر استمراره حتى 15 أكتوبر.

وجاء العرض تحت إشراف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وحضر العرض السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كما شارك عدد كبير من سيدات المجتمع، منهن الدكتورة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، والدكتورة ميرفت عطا الله خبيرة التجميل، وزينات الشال وحنان السلاب وليلى العمريطي وأمل رضا محمود وليلى أبو هشيمة، والنائبة أمل سلامة والمذيعة مي البحيري وأخريات.

وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري مجموعة من الفساتين الأنيقة والملابس التراثية، بتصميم فرعوني وألوان عصرية ومختلفة منها الذهبي واللؤلؤي والنحاسي، ومزين بنقشات فرعونية ساحرة، وعرض أيضا أزياء على الطابع الريفي، والطابع الصعيدي والنوبي والبدوي وغيرها الكثير من الأزياء المختلفة والعصرية في نفس الوقت.