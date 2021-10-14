مع قدوم الشتاء.. ماذا يحدث لك إذا لم تعالج التهاب الحلق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تزداد أعداد المصابين بالأنفلونزا ونزلات البرد خلال فصل الشتاء، وغالبا ما يعاني المرضى من التهاب الحلق، وعادة ما يكون أول إشارة يرسلها أجسامنا كرد فعل للعدوى التي دخلت أجسامنا.

إذا أصبت بالتهاب الحلق، فإن الألم الذي يصاحبه من المستحيل تقريبًا تجاهله، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، غالبًا ما يأتي هذا النوع من العدوى مع الحمى وتورم اللوزتين والعقد الليمفاوية وصعوبة البلع دون ألم والبقع الحمراء الصغيرة على سقف الفم.

كما ينتج التهاب الحلق العقدي عن نوع معين من البكتيريا تسمي "Streptococcus pyogenes"، وبقدر ما يمكن أن تكون أعراض التهاب الحلق غير مريحة، لذا من الأفضل محاولة التغلب عليها حتى تختفي بعد بضعة أيام، وفق ما نقل موقع "healthdigest".

لذا إذا ترك التهاب الحلق دون علاج، يمكن أن تنتشر البكتيريا في جسمك، وتسبب عدوى في اللوزتين والجلد والدم والجيوب الأنفية وأذنك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أيضًا تفاعلًا التهابيًا ويؤدي إلى حالات تهدد الحياة مثل الحمى القرمزية والحمى الروماتيزمية والتهاب الكلى.

لذا إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب فيجب استشارة الطبيب المتخصص فورا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التعافي بشكل أسرع، ويساعدك على تجنب الآثار الخطيرة لانتشار البكتيريا.