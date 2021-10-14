فوائد مذهلة للنوم على الظهر: تجنبك 7 أزمات صحية وتنقذ الرضع من الموت

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل كثير من الأشخاص الاستلقاء على الظهر خلال فترة النوم، بدلا من وضعيات التقلب بين الجانبين، بحثا عن الشعور بالراحة، إذ أثبتت دراسة علمية حديثة، أن النوم على الظهر قد يكون حلاً بسيطًا وفعالًا نحو مواجهة بعض الأمراض والمشكلات الصحية، التي يواجهها الإنسان.

فوائد النوم على الظهر

قدم موقع «healthline» الصحي العالمي، مجموعة من أبرز الفوائد الصحية للنوم على الظهر، التي من بينها:

- الحفاظ على صحة العمود الفقري الخاص بك.

- تقليل الشعور بصداع التوتر.

- تقليل الضغط على منطقة الصدر.

- التخفيف من الشعور بآلام الجيوب الأنفية.

- تحسين عملية التنفس.

- تخفيف الضغط على الحجاب الحاجز.

- التقليل من الشعور بالانتفاخات، وتجمع السوائل في المعدة.

فوائد النوم على الظهر للأطفال

من ناحية الأطفال، فقد أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بنوم الأطفال على ظهورهم، لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

الساعات اللازمة للنوم الصحي

اتفق عدد كبير من الخبراء، على أعداد الساعات اللازمة للنوم بشكل صحي، وفقًا للفئات العمرية المختلفة، وهي:

- من الولادة وحتى 3 أشهر: من 14 إلى 17 ساعة.

- من 4 أشهر إلى 11 شهرًا: من 12 إلى 16 ساعة.

- من سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة.

- من 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة.

- من 6 إلى 12 سنة: من 9 إلى 12 ساعة.

- من 13 إلى 18 سنة: من 8 إلى 10 ساعات.

- من 18 إلى 64 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

- من 65 سنة وما فوق: من 7 إلى 8 ساعات.

وأشار الخبراء، إلى أن احتياجات النوم تختلف لدى كل شخص، حتى ضمن الفئة العمرية ذاتها، فقد يحتاج بعض الأشخاص إلى 9 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة ليشعروا بالراحة، بينما قد يجد آخرون في نفس الفئة العمرية أن 7 ساعات من النوم مناسبة لهم تمامًا.