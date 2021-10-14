6 خطوات لإيقاظ طفلك مبكرا للمدرسة «من غير عياط».. متناديش عليه باسمه

القاهرة - سمر حسين - ماما

معاناة كبيرة يواجهها كثير من الأطفال، أثناء الاستيقاظ في الصباح الباكر خلال فترة الدراسة، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء للبكاء كحيلة لعدم الذهاب إلى المدرسة، بسبب الشعور بالكسل والخمول، ما قد يسبب أزمة لبعض الأمهات نحو كيفية التعامل مع الموقف بصورة صحيحة، حتى لا يشعر الطفل بالضجر من العام الدراسي.

كيفية إيقاظ طفلك بطريقة صحيحة أيام الدراسة

قدمت الدكتورة هدى سالم، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، في حديث لـ«هن»، مجموعة من النصائح للأمهات، للتعامل بصورة صحيحة خلال لحظات إيقاظ الطفل في الصباح الباكر، حتى لا يشعر بالخمول، ويلجأ إلى البكاء في بعض الأحيان.

1- تهيئة الأجواء المنزلية في ساعات الليل لحالة الاستعداد للنوم والاسترخاء بشكل مرح.

2- حال كان عمر الطفل أصغر من 11 عامًا، يمكن رواية حدوتة صغيرة له، أو الغناء بجانبه بصوت منخفض.

3- إذا كان الطفل أكبر من 11 عامًا، يمكن التطرق للحديث معه عن أي أمر مسلي أو طريف.

سياسة التعامل مع الطفل في الصباح الباكر

4- في الصباح الباكر يفضل تحضير مشروبات بنكهات مختلفة شهية، تساعد على تقوية التركيز والشعور بالنشاط.

5- توديع الطفل قبل الذهاب للمدرسة، بالقبلات والأحضان.

6- يفضل خلال النداء على الأطفال، استبدال أسمائهم بكلمتي «حبيبي أو حبيبتي».

كيف تتعاملين مع طفلك العنيد؟

استعرضت سارة سيف، مدربة التربية الإيجابية، مجموعة من النصائح للتعامل مع الطفل العنيد، أثناء الدراسة، خلال استضافتها في برنامج «ماما دوت أم» على قناة «cbc»، منها:

- عدم فرض الرأي على الطفل.

- الاستماع الجيد إلى الطفل.

- طرح بعض الأسئلة عليه، على سبيل المثال: «ناوي تعمل الواجب الساعة كام؟»، حتى لا يشعر بالضجر.

- تجنب استخدام أساليب الضرب والاستعطاف حتى لا يفقد الشعور بالثقة والأمان.