"موديرنا" و"جونسون" يتجهان لإعطاء جرعات معززة من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

دفعت شركتا موديرنا وجونسون آند جونسون باتجاه إعطاء جرعات معززة من لقاحاتهما قبل اجتماع تنظيمي أمريكي رئيسي سوف يعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حاكم ولاية تكساس فرض حظرا على منح تفويضات باستخدام اللقاح.

وتمكنت بالفعل بعض الدول من اقتناص أقراص دواء كوفيد الواعدة التي تنتجها شركة ميرك، مما يثير مخاوف من أن الدول الفقيرة قد تتخلف عن الركب فيما يعتبر تكرارا لعملية طرح اللقاح بطريقة غير عادلة.

وتراجعت أسهم كيورفاك بعد أن تخلت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية عن الجيل الأول من جرعات كوفيد-19.

وكشف تحقيق أن المملكة المتحدة ارتكبت أخطاء جسيمة في وقت مبكر من الجائحة. وتستعد تايلاند لإنهاء قواعد الحجر الصحي للزوار المحصنين، بينما ستسمح هونج كونج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بعدم استخدام الكمامات في الصالات الرياضية.