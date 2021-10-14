نصائح ذهبية للعناية بالأرائك الجلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لصناعة الأثاث أن الأرائك الجلدية تحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الشتاء؛ نظرا لأن هواء المدفأة الجاف يتسبب في جفاف الجلد وتشققه.

وعن كيفية العناية السليمة، أوضحت الجمعية أنه ينبغي في البداية مسح الأريكة الجلدية الملساء بقطعة قماش قطنية رطبة، وبعد ذلك يتم وضع كريم أو حليب عناية مخصص للأثاث الجلدي الأملس، ثم تركه لمدة يومين تقريبا، كي يتشربه الجلد تماما. ولا يجوز استخدام الأريكة خلال هذه الفترة لتجنب نشوء تجاعيد وتجاويف.

ولتنظيف الجلد الشمواه الحساس، توصي الجمعية باستخدام محلول من الماء المقطر وقليل من الصابون الطبيعي الخالي من القلويات. ومن الأفضل إزالة البقايا بواسطة قطعة قماش قطنية وماء مقطر. وإذا لزم الأمر، يمكن استخدام فرشاة الجلد الشمواه أو مكنسة كهربائية بفوهة مخصصة لتنظيف الأثاث المنجد لإزالة الفتات والأوساخ الأخرى.

وتعد بخاخات العناية الخالية من الشحوم مناسبة للعناية بالجلد الشمواه أو جلد النوبوك. ومن الأفضل اختبار منتج العناية مسبقا على منطقة غير ظاهرة قبل معالجة قطعة الأثاث بأكملها.

وبغض النظر عن نوع الجلد، يجب بشكل عام تجنب الفرك بقوة شديدة. وإذا كانت هناك أوساخ مستعصية، مثل تلك الناتجة عن الحبر، فينبغي حينئذ الاستعانة بمتخصصين في تنظيف الأثاث الجلدي.