14 نصيحة تساعد الرجال على الخروج من الحالة النفسية السيئة.. «ما تكتمش جواك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يمر الرجال أحيانا بحاللات نفسية سيئة، لكنهم لا يميلون للحديث عنها أو معالجتها، إنما دوما ما يكون التجاهل الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمات، ورغم شيوع هذا السلوك، إلا أنه بمثابة خطأ كبير يقع فيه الرجال، عكس النساء اللاتي ينفسن ويعبرن عما يشعرن به، بحسب موقع «mental health»، الطبي المتخصص في الصحة النفسية، الذي عرض عدد من النصائح للرجال، للخروج من الحالات النفسية السيئة.

نصائح للخروج من الحالة النفسية السيئة

ربما تكون تلك النصائح ضرورية وأكثر فعالية في الوقت الحالي، الذي يشهد تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وما يخلفه من مشكلات نفسية ناجمة عن استمرار الجائحة، دون التوصل لعلاج فعال.

تواصل وتحدث واستمع

- تواصل مع صديق، وتحدث معه عندما تشعر بأنه يجب أن تختفي بعيدا عن الرفاق.

- كن مستمعًا جيدا، وقم بإجراء محادثة وإخرج من صدرك كل الكلام الذي ترغب في قوله.

- تابع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي يمكنك الارتباط بها مثل: فيسبوك وإنستجرام.

- تحدث لمجرد المحادثة مع شخص يستمع إليك، وليس لتقديم النصائح، مثل: صديق أو زميل أو أسرة أو خط مساعدة.

جدد يومك وتعلم وساعد

- يجب عليك الاستمرار في روتينك، أو إضافة نشاط جديد إلى يومك.

- اخرج في نزهة قصيرة.

- اصنع قائمة تشغيل أغاني تحفيزية.

- اقرأ اقتباسًا أو كلمات ملهمة، للحصول على منظور ووجهة نظر عميقة للأحداث.

- افعل شيئًا جديدًا مثل التطوع، في الأعمال الخيرية.

- تعلم هواية جديدة.

- توقف مؤقتًا عن الحزن، وخذ وقتًا للتحقق من عقلك باستخدام اليقظة أو الكتابة أو التأمل.

- ركز على التنفس في أوقات الضيق الشديدة، عن طريق الشهيق والزفير ببطء لمدة 3 دقائق.

- قم بإيقاف حالتك السيئة، بطريقة تناسبك، باستخدام كتاب أو فيلم أو لعبة فيديو وما إلى ذلك.

- اسأل أصدقائك عن حالهم، وقم بعمل شيئا من أجلهم، فذلك يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن.