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طرق مختلفة لإعداد عصير الزبادي في وجبة الفطار.. بالكيوي والليمون والخوخ

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

زبادي بالفواكه

الزبادي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، على رأسها الكالسيوم المهم لبناء الجسم ونموه، خاصة الأطفال في أعمارهم الأولى، إذ تحرص العديد من الأمهات على تقديمه خلال وجبة الإفطار لأطفالهن، سواء من خلال العلب الغذائية أو إعداده كعصير، وخلال هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الطرق المختلفة لتحضير عصير الزبادي بالنكهات المتنوعة، حسب الشيف شربيني، من خلال برنامج «الشيف» المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

زبادي بالموز

مقادير عمل زبادي بالموز

لبن.  

زبادي.  

موز.  

عسل.   

طريقة تحضير زبادي بالموز

- استخدمي خلاط كهربائي، لخلط المكونات مع بعضها البعض.

- صبيها في أكواب مع قطع ثلج، وقدميها.

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زبادي خلاط بالكيوي

مقادير عمل زبادي خلاط بالكيوي

زبادي.

كيوي.  

عسل أبيض.  

ماء.  

ثلج.   

طريقة تحضير زبادي خلاط بالكيوي

- باستخدام خلاط كهربائي، يخلط الزبادي مع الكيوي والعسل الأبيض.

- يضاف إليه الثلج والماء، ويفرم جيدا.

- يقدم بارد مع رشة عسل أبيض على الوجه.

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زبادي بالليمون

مقاديرعمل زبادي بالليمون

كوب زبادي.

كوب ثلج.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

رشة بشر ليمون.

طريقة تحضير زبادي بالليمون

- يخلط الزبادي مع عصير الليمون والعسل الأبيض والثلج في الخلاط.

- يقدم مزينا ببشر الليمون.

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زبادي بالفواكه

مقادير عمل زبادي بالفواكه

4 أكواب زبادي.  

كيوي.

فراولة.  

توت.  

عسل. 

مكسرات مشكلة. 

طريقة تحضير زبادي بالفواكه

- تخلط جميع المكونات معا.

- توضع في كاسات التقديم ويقدم مثلج.

- تزين بالفواكه، والمكسرات، وتقدم​.

زبادي بالخوخ

مقادير عمل الزبادي بالخوخ

كيلو خوخ مسلوق.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عسل نحل.   

طريقة تحضير الزبادي بالخوخ

- يشرح الخوخ قليلا.

- يسلق الخوخ فى الماء قليلاً.

- يوضع فى ماء مثلج.

- يقشر الخوخ.

- يضرب فى الخلاط مع الزبادى وعسل النحل.

- يصب الخليط فى كأس ويقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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