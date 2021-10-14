لايف ستايل

حضري الرول لأطفالك بأكثر من طعم مختلف.. جبنة أو دجاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الرول

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل الرول بأكثر من طريقة ونكهة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره لأطفالك سواء على الفطار بإضافات بسيطة أو كطبق جانبي على الغداء.

رول هوت دوج

هوت دوج 

2 علب عجينة باف باستري 

شرائح جبنة 

مستردة 

كمون حب 

سمسم 

بيض 

حبة البركة

طريقة عمل رول هوت دوج

ادهني الهوت دوج بالمستردة ويرص على العجين

ضعي الجبنة ويغلق العجين بإحكام

ادهني العجين بالبيض ثم يرش عليه السمسم والكمون وحبة البركة

ثم يدخل الفرن حتى الحصول على اللون الذهبى وينضج العجين ثم يقدم بالهنا.

3f40343e29.jpg

رول الموتزاريلا

جلاش 

جبنة بيضة 

جبنة موتزاريلا 

نعناع 

طماطم 

فلفل ألوان 

زيت 

ملح وفلفل 

بصل 

ثوم 

مرقة 

طريقة عمل رول الموتزاريلا

قومي بخلط الجبنة مع الطماطم والنعناع والموتزاريلا

ضيفي الفلفل الألوان والملح والفلفل ويقلب جيدا

قومي بتقطيع الجلاش ثم يحشى بالخليط ويغلف بماء ودقيق ويحمر فى الزيت

شوحي البصل والثوم والمرقة مع ملح وفلفل وصلصة طماطم على النار واتركيها حتى تتسبك وتقدم مع الجلاش.

67b0d8deab.jpg

سبرينج رولز بالدجاج والطماطم المجففة

عجينة سبرينج رولز 

زيت سمسم 

كرنب أحمر 

جزر 

بصل 

زيت 

بصل أخضر 

مشروم 

طماطم مجففة 

ملح 

فلفل أسود 

جنزبيل 

شطة 

صدور دجاج 

أويستر صوص 

صويا صوص 

ثوم مفروم 

8c8d451efc.jpg

طريقة عمل سبرينج رولز بالدجاج والطماطم المجففة

يشوح البصل في الزيت ثم يضاف زيت السمسم والثوم المفروم والدجاج المقطع وملح وفلفل

يضاف الجنزبيل والشطة والمشروم والصويا صوص والاويستر صوص والجزر والكرنب الأحمر إلى الدجاج ويقلب جيدا.

يقطع البصل الأخضر والطماطم المجففة وتوضع على الدجاج وتترك لتنضج

يحشى السبرينج رولز بالدجاج وجميع المكونات ويقلى فى الزيت ويقدم ساخنا.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا