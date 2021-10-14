حضري الرول لأطفالك بأكثر من طعم مختلف.. جبنة أو دجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل الرول بأكثر من طريقة ونكهة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره لأطفالك سواء على الفطار بإضافات بسيطة أو كطبق جانبي على الغداء.

رول هوت دوج

هوت دوج

2 علب عجينة باف باستري

شرائح جبنة

مستردة

كمون حب

سمسم

بيض

حبة البركة

طريقة عمل رول هوت دوج

ادهني الهوت دوج بالمستردة ويرص على العجين

ضعي الجبنة ويغلق العجين بإحكام

ادهني العجين بالبيض ثم يرش عليه السمسم والكمون وحبة البركة

ثم يدخل الفرن حتى الحصول على اللون الذهبى وينضج العجين ثم يقدم بالهنا.

رول الموتزاريلا

جلاش

جبنة بيضة

جبنة موتزاريلا

نعناع

طماطم

فلفل ألوان

زيت

ملح وفلفل

بصل

ثوم

مرقة

طريقة عمل رول الموتزاريلا

قومي بخلط الجبنة مع الطماطم والنعناع والموتزاريلا

ضيفي الفلفل الألوان والملح والفلفل ويقلب جيدا

قومي بتقطيع الجلاش ثم يحشى بالخليط ويغلف بماء ودقيق ويحمر فى الزيت

شوحي البصل والثوم والمرقة مع ملح وفلفل وصلصة طماطم على النار واتركيها حتى تتسبك وتقدم مع الجلاش.

سبرينج رولز بالدجاج والطماطم المجففة

عجينة سبرينج رولز

زيت سمسم

كرنب أحمر

جزر

بصل

زيت

بصل أخضر

مشروم

طماطم مجففة

ملح

فلفل أسود

جنزبيل

شطة

صدور دجاج

أويستر صوص

صويا صوص

ثوم مفروم

طريقة عمل سبرينج رولز بالدجاج والطماطم المجففة

يشوح البصل في الزيت ثم يضاف زيت السمسم والثوم المفروم والدجاج المقطع وملح وفلفل

يضاف الجنزبيل والشطة والمشروم والصويا صوص والاويستر صوص والجزر والكرنب الأحمر إلى الدجاج ويقلب جيدا.

يقطع البصل الأخضر والطماطم المجففة وتوضع على الدجاج وتترك لتنضج

يحشى السبرينج رولز بالدجاج وجميع المكونات ويقلى فى الزيت ويقدم ساخنا.