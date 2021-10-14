مكتشفة متلازمة «زكي»: تنتج عن زواج الأقارب وتوصلنا إلى علاج لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مها زكي، أستاذ الوراثة الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن متلازمة «زكي» مرض وراثي يكتسب من الأم والأب، ويتكرر بنسبة 25% لأنه صفة وراثية متنحية، ويعتبر أحد الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب، ويصيب أكثر من جزء بالجسم، وينتج عنه قصر قامة وصغر بحجم الرأس، ومشكلات صحية بالعين والقلب والكلى، إضافة إلى مشكلة بالأطراف أيضا.

المتلازمة سميت بـ«زكي» نسبة إلى مكتشفتها المصرية

وأوضحت «مها»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، خلال الحلقة التي أذيعت مساء الأربعاء، أنه تم تسميتها بذلك الاسم، نسبة إلى اسم والدها لأنها اكتشفت أنها متلازمة جديدة لم تكن معروفة من قبل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريق البحث الذي عمل على تلك المتلازمة، اكتشف خلال المسح الجيني لها، أن هناك جينا يؤثر على بروتين معين بالجسم هو المسؤول بالأساس عن التكوين الصحيح للجنين خلال 8 أسابيع، ثم توصلوا إلى دواء لهذه المتلازمة، وتمت تجربته على حيوانات التجارب فقط حتى الآن، وأثبت فاعلية في تقليل التشوهات بنسبة 20%.

مها زكي: بحث اكتشاف المتلازمة شارك بها الكثير من العلماء حول العالم

وتابعت أستاذ الوراثة الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن هذا البحث شارك به العديد من العلماء من عدد من دول العالم، في مقدمتهم سنغافورة، لافتةً إلى أنها كانت سعيدة للغاية بالنتيجة التي توصلوا إليها ومساعدة اكتشافها لتلك المتلازمة الكثير من الأمهات حول العالم وفي مصر تحديدًا في معرفة ما يعاني منه أولادهم، ومساعدتها بعد ذلك خلال حملها في علاج هذه المتلازمة، وتمكينهن من إنجاب أطفال سليمة.

وأشارت إلى أن الدواء الذي يعمل الفريق البحثي على تجربيه على حيوانات التجارب الآن لم يظهر أي أعراض جانبية، إلى جانب إثباتها لفاعلية في منع حدوث هذه المتلازمة، كاشفة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تجربة هذا الدواء على البشر، كما أن هناك خطة لمحاولة التوصل بهذا الدواء إلى القدرة على علاج الحالات بعد ولادتها.

وأشارت إلى أنها سبق لها أن حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 2019، وتسلمتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.