أخصائية تغذية تهدم المعتقدات الخاطئة عن زيادة وزن الحامل: «أنتي مش بتاكلي لاتنين»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«انتي بتاكلي لاتنين» جملة تحمل في طياتها المئات من السعرات الحرارية وعشرات من الكيلو جرامات، تنزل تلك الجملة على مسامع الحوامل يوميًا حتى أصبحت واقعا من كثرة «الزن»، ولا تدري الحامل أنها تحدث ضررًا كبيرًا لنفسها وقد يؤثر على الجنين في وقت ما، وهو ما تسير على نهجه النساء الحوامل وتزيد أوزانهن بشكل كبير، وفيما يلي نصائح من أخصائية تغذية علاجية للحوامل.

هل الأكل لـ2 صحيح؟

تحدثت الدكتورة يارا طارق، أخصائية التغذية العلاجية، عن زيادة وزن الحوامل، وقالت إنهن يواجهن هذه الجملة والمعتقد الخاطئ كثيرًا ممن حولهن، بهدف النصح في وقت حملها لتشجيعها على الأكل بكميات كبيرة، بحكم أن بداخلها طفل لتتناول الطعام بكميات أكبر «لها وللطفل».

وقالت أخصائية التغذية، إن هذا المعتقد الشائع في المجتمع من عادات وتقاليد ليس له أساس، بل نشأت عليه الحوامل وهو ما تعود أسبابه إلى التربية، لذا يجب على الأم الحامل الحفاظ على صحتها حتى يكون حملها مريحا وصحيا.

كيف تحافظ الحامل على صحتها؟

من حيث الأكل قالت «يارا»، إن الحامل تأكل أكلها الطبيعي ولكن بكميات محسوبة للحفاظ على وزنها وصحتها وصحة الطفل مع زيادة بعض العناصر الغذائية مثل: «الفاكهة والخضار والعصائر الطبيعية».

ويجب على الحوامل ألا يلتفتن للأحاديث ونصائح من حولهن ويقمن دائمًا بالرجوع واستشارة الطبيب المختص للحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين، بحسب «يارا».

كيفبة خسارة وزن الحامل بعد الولادة؟

وأوضحت أخصائية التغذية، إن الحامل إذا حافظت على المعدل الطبيعي من السعرات الحرارية التي تتناولها في طعامها اليومي، مع الزيادة البسيطة من الخضروات والفواكه، ومتابعة الطبيب أثناء حملها، سوف تحافظ بنسبة كبيرة على وزنها، وبعد الولادة سوف ينزل الوزن تلقائيا من 10 إلى 15 كيلو، مع الحركة من آن لآخر.