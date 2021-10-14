طبيب يوضح أسباب احمرار العين بشكل مفاجئ: «الحساسية والعدوى»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من التهاب العين وزيادة الإفرازات الدمعية دون معرفة أسباب ذلك وخطورته، فقد ينذر بأمراض يمكن أن تؤدي إلى العمى أو مشكلات في العين.

وأوضح الدكتور لودجر فولرينج، طبيب العيون الألماني، أن التهاب العين يظهر في صورة احمرار للعين وزيادة الإفرازات الدمعية، ويمكن أن يكون ذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع «ديلي ميل» البريطاني.

أسباب احمرار العين المرضية

قلة السائل الدمعي.

الحساسية.

التهاب القزحية والذى يهدد باحتمالية الإصابة بالعمى.

التهاب الملتحمة الذى يؤدى إلى زيادة الافرازات الدمعية ومن أعراضها الشعور بحكة، التهاب القرنية، المصحوب بآلام شديدة مع الشعور بحرقان وتراجع احيانا القدرة على الإبصار.

العدوى

احتمالية الإصابة بعدوى التهاب العين، ويتوقف الأمر على نوع الالتهاب حيث يكون معديا إذا كان سببه فيروس أو بكتيريا مثل التهاب الملتحمة والتهاب القرنية، ولا يكون الالتهاب معديا إذا كان سببه الحساسية.

مدة الإصابة بالتهاب العين

أكد طبيب العيون الألماني، أن العدوى البكتيرية تستمر بين ثلاثة إلى خمسة أيام، بينما تستمر العدوى الفيروسية أسابيع أو أكثر. أما إذا كان الالتهاب بسبب الحساسية قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل الشفاء منه.

نصائح تساعد على تقليل التهابات العين

تقليل الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر والأنشطة المجهدة للعين مثل القراءة.

التنزه في الهواء الطلق.

تجنب الساونا وحمامات السباحة لفترة لتجنب دخول الجراثيم إلى العين.

ينصح الطبيب بضرورة الحرص على زيارة الطبيب في حال استمرار احمرار العين أكثر من يومين لتحديد السبب والعلاج المناسب.

نصائح للتخلص من انتفاخ العين

يعانى البعض من التهاب العين وكذلك انتفاخها بشكل مفاجئ، وتوجد بعض النصائح للتخلص من انتفاخ العين منها كما ذكرها موقع «Web Md».

التدليك الخفيف للعين.

النوم لفترات كافية.

شرب الكثير من الماء، يساعد ذلك على التخلص من انتفاخات العين.

استشاري أمراض العيون: العين عضو خارجي معرض لاحتمالية العدوى

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عمرو سعد، استشاري أمراض العيون، إن العين تعتبر عضوا خارجيا معرضة بشكل كبير لاحتمالية الإصابة بالعدوى، مشيرا أثناء حديثه لـ «هُن»، أنه من الأعراض التي تظهر وتشير إلى التهاب العين هي عيون حمراء، حكة دائمة، إحساس بوجود رمال في العيون أو وجود جسم غريب يؤدى إلى الحكة، رؤية مشوشة، والعيون الدامعة.

وأضاف أن من الأعراض التي تشير إلى التهاب الجفون، انتفاخ وتورم الجفن، تساقط الرموش، تقشر الجلد حول العين، الرغبة في حك الجفون.