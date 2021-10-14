رقائق الشوفان.. سر الصحة والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن رقائق الشوفان تعد بمثابة سر الصحة والجمال؛ حيث إنها تحد من أمراض القلب من ناحية وتساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن رقائق الشوفان غنية بمضادات الأكسدة والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والأحماض الدهنية الصحية، ومن ثم فهي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول ونسبة السكر بالدم، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتمتاز رقائق الشوفان أيضا بمحتوى عال من الألياف الغذائية والبروتينات، مما يساعد على إطالة مدة الشعور بالشبع والحد من نوبات الجوع الشديدة، كما أنها تساعد على بناء العضلات وتنشيط عملية الأيض، ما يجعلها وسيلة فعالة للتمتع بالرشاقة.

وأشارت "Elle" إلى أن رقائق الشوفان غنية بفيتامين B، الذي يعد بمثابة مفتاح نمو الشعر والأظافر، كما أنها تتمتع بقدرة على الامتصاص والتنظيف، ما يجعلها سلاحا طبيعيا لمحاربة بثور وشوائب البشرة، فضلا عن أن الدهون الصحية، التي تحتوي عليها، تعمل على ترطيب البشرة طبيعيا وتمتعها بملمس مخملي ومظهر يشع نضارة وحيوية.