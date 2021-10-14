لايف ستايل

توقعات الأبراج اليوم 14/10/2021: طموحات لـ العذراء وسلام نفسي لـ الحمل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

الحمل:

اليوم أنت تشعر بسلام نفسي، حاول أن تأخذ راحة ولا تفكر في شيء.

الثور:

لديك يوم مليء بالعمل، حاول أن تخفف على نفسك

الجوزاء:

لديك الكثير من المهام التي سوف تفعلها الفترة القادمة، فكن جاهزاً

السرطان:

أنت شخص منظم جداً في حياتك، ولكن هناك أوقات يجب أن ترتاح فيها

الأسد:

اليوم قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارت المهمة في حياتك، فكن مستعد

العذراء:

لديك طموحات عالية في العمل، وتريد أن تصل إلى ما تتمناه سريعاً

الميزان:

أنت حساس جداً هذه الفترة، ولا تستطيع تحمل الجو الذي يدور حولك

القوس:

تشعر بيوم مزدحم جداً، وبه أحداث كثيرة

الجدي:

يمكن أن تقابل شخص من دولة بعيدة تنجذب إليه كثيراً

الدلو:

تحتاج إلى القيام بالكثير من المهام المنزلية اليوم

الحوت:

تقضي الكثير من الوقت على الهاتف المحمول للتحدث مع شريك حياتك

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا