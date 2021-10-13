طريقة عمل حلاوة المولد الغالية في البيت «الفستقية والشكلمة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا قبل قدوم المولد النبوي الشريف وتعتبر من المناسبات المرتبطة بشراء حلاوة المولد باختلاف أنواعها واسعارها التي يقبل البعض على شراءها قبل مناسبة المولد النبوي.

لذلك نقدم لكِ طريقة عمل حلاوة المولد باهظة الثمن في المنزل، لتجنب عبأ شراء الحلويات باهظة الثمن، كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل حلاوة المولد باهظة الثمن في المنزل

الفستقية

يوضع الفستق في طاسة ويترك حتى يتحمص.

يوضع السكر وعسل الجلوكوز والماء وماء الزهر والفانيليا.

يضاف ملح الليمون ويوضع الخليط على النار ويقلبوا لمدة 20 دقيقة.

يدهن الصاج بالزيت ويضاف الفستق والعسل ويقلبوا جيدا.

يفرد الفستق بالنشابة حتى يصبح سمكه رفيعا ويترك حتى يبرد ويقطع.

طريقة عمل ملبن بالفستق

تخلط نصف كمية السكر مع نصف كمية الماء.

يترك الخليط على النار ليغلي.

يقلب النشا مع المتبقي من الماء.

يضاف عصير الليمون لخليط السكر على النار.

يترك الخليط على النار حتى يصل إلى درجة حرارة 150 درجة مئوية.

يضاف خليط النشا لخليط السكر على النار ويقلب الخليط باستمرار على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يغلظ القوام.

تضاف الزبدة ويقلب الخليط حتى تسيح الزبدة.

يضاف السكر والفانيليا ويقلب الخليط على النار حتى الوصول للون الكراميل.

يضاف الفستق حسب الرغبة ويقلب الخليط.

يمكن أن يفرد خليط الملبن ويضاف الفستق ويلف رول.

يترك الخليط ليهدأ 10 دقائق.

يفرد على كيس بلاستيك مدهون بالزيت.

تبلل الأيدي بالزيت ويشكل الخليط رول.

وفي النهاية يوضع الخليط في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتماسك.

يقلب في السكر البودرة.

طريقة عمل الشكلمة

يخفق البيض مع رشة الملح حتى التماسك.

يضاف جوز الهند والسكر والزبدة والدقيق والفانيليا وتخلط جيدا.

يوضع الخليط في كيس حلواني.

تصنع الشكلمة في صينية فرن.

تدخل الفرن حتى تمام الطهى وتقدم.