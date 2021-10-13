نصائح لأناقة ملابس العمل للرجال.. الجودة قبل السعر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتار بعض الرجال في اختيار الملابس المناسبة للذهاب إلى العمل للحفاظ على الأناقة والشكل اللائق، وتوجد طرق مختلفة للتخلص من رتابة وملل ملابس العمل واختيار المناسب عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات ذكرها موقع «arrajol».

تنوع قمصان ملابس العمل

على الرجال تعلم كيفية البعد عن الملل والرتابة في طلة ملابس العمل الخاصة بهم، وفيما يتعلق باختيار القمصان الرجالي الأكثر ملائمة لبيئة العمل، لذلك تبقى القمصان السوداء والبيضاء والزرقاء ذات الدرجات المشرقة بجانب اللون الزهري الفاتح الخيارات التقليدية الأكثر استخداما، لذلك ينصح بالاعتماد على القمصان التي تحتوي على نقوشات طولية مقلمة بجانب القمصان الرجالي الزرقاء التي تتشابه خاماتها وأنسجتها مع قمصان الجينز الرجالى.

ملابس العمل الرسمية

لا تتناسب البدلة مع جميع الوظائف، فهناك بعض الوظائف التي يمكن ارتداء ملابس عمل عادية خلالها، مثل البنطلونات غير الرسمية أو قمصان البولو وغيرها من القمصان المختلفة، ويمكن ارتداء الساعات الملونة والزاهية، وارتداء الأحذية العادية الملونة والأحذية الرياضية أيضًا.

ولاكتمال أناقة ملابس العمل، تبقى الحقائب الجلدية الخيار الأكثر ملائمة ومثالية للعمل.

نصائح لاختيار ملابس العمل

الحرص على التأكد من نظافة الملابس.

التأكد من نظافة الشعر وملاءمة تسريحته.

الابتعاد عن وضع عطر قوي.

يجب أن تتناسب الملابس مع ثقافة الشركة.

عند شراء الملابس تفضل الجودة عن السعر، الجودة الأفضل ستكلف أكثر بقليل ولكنها ستبدو ملائمة أكثر وتدوم لفترة أطول.

الحرص على قص الأظافر.

حمل حقيبة مهنية أو محفظة وعدم حمل الحقائب المبهرجة.