تحذير طبي من «سكلانس» المش والعسل والمربى: مدخل للأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرغب البعض في سد الجوع بتناول خلطات من الأطعمة الغريبة التي تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية للجسم، ومن هذه الأطعمة تناول ساندوتش مش وعسل ومربى، أو ما يعرف باسم «سكلانس»، دون إدراك مخاطر دمج هذه الأشياء مع بعضها البعض، إذ يتسبب في مشكلات للجهاز الهضمي وارتفاع مخاطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة نتيجة تناوله.

تأثير تناول ساندوتش المش والعسل والمربى على الجسم

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول خليط من المش والعسل والمربى يؤدي إلى زيادة املاح الجسم والعسل لا يمكن التأكد من جودته مما يمثل خطورة على الصحة.

وأكدت خلال حديثها لـ«هُن»، أن هذا الخليط له العديد من الاضرار الصحية للجسم مما يضر الجهاز المناعي وكذلك الجهاز الهضمي ويتسبب في الإصابة بعسر الهضم، وارتفاع نسب الكولسترول في الجسم.

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية، من الأضرار الأخرى زيادة الوزن وانخفاض مستوى الطاقة للجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بالوخم، وهي من علامات طبيعة الجسم الحمضي غير المقاوم للأمراض.

استشاري التغذية العلاجية: هذا الخليط مدمر للجسم

وحذرت من تناول هذا الخليط لأنه يؤدي إلى أن الجسم يتحول إلى مستقبل أكثر للأمراض وانخفاض مستوى الاكسجين، ما يسبب مشكلات للجهاز التنفسي، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بالأنيميا لصعوبة هضم هذه العناصر، «الخليط ده بيدمر الجسم».

ونصحت ولاء أبو الحجاج، بضرورة التشكيل في الأطعمة التي يتم تناولها من بروتين وسلطة وألياف، فهي تشكيلة صحية عندما تدخل للجسم تحميه من الأمراض، ولكن المش والعسل والمربى يؤدي إلى تخزين مياه في الجسم.