هل تعرف ما الفارق بين البيض الأحمر والأبيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة المغذية التي يحرص الكثيرين على تناولها، وربما يتبادر إلى ذهنك سؤالا عن الفرق بين البيض الأبيض والأحمر، وهذا ما نستعرضه وفق ما جاء في موقع "timesofindia".

- الاختلاف في اللون:

يعتمد لون البيضة على صحة الدجاجة وبيئتها، ويتم تحديده أيضًا طبقا لسلالة الدجاجة التي تضع البيضة.

- أصناف الدجاج المختلفة:

البيض البني يضعه الدجاج الذي له شحمة أذن حمراء وريش بني، بينما يأتي الأبيض من الدجاج الذي يحتوي على شحمة أذن ذات لون فاتح وريش أبيض.

- الحجم مختلف:

البني أكبر في الحجم والصفار لونه غامق بخلاف البياض، بالإضافة إلى أنه يأتي من الدجاج الذي لديه شهية كبيرة.

- التغذية:

عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، كلاهما متساويان، لكن القيمة الغذائية الإجمالية للبيض تعتمد على بيئة الدجاج، فالبني غني بمحتوى عالى من أوميجا 3 أكثر من نظيره الأبيض، ومحتوى البروتين والكوليسترول في كل من البيض متساوي.

- المذاق مختلف:

لاحظ أن مذاق البني أفضل قليلاً لكثير من الأشخاص مقارنة بالبيض الأبيض، وعلى الرغم من أن ذلك يعتمد بشكل كبير على جودة البيض، يمكنك إضافة الخضروات وبعض التوابل لتحسين المذاق.

- السعر:

يختلف البيض الأحمر في أنه أغلى سعرًا من نظيره الأبيض.