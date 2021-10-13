12 خطوة مهمة عند تخزين الملابس والأحذية الصيفية.. اتبعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عصمت

مع انتهاء فصل الصيف تبدأ السيدات في تخزين الملابس الصيفية، وأيضاً الأحذية، ولكن البعض قد يرتكب أخطاء عند تخزينها تتسبب في ضرر وتلف الملابس والأحذية.

وتخزين الملابس بالطرق الصحيحة يعمل على بقائها لمدة طويلة، وفيما يلي نستعرض بعض الأخطاء التي يجب تجنبها، كما جاء في موقعي "Shefinds" و"Reviewed".

الملابس:

1- تأكدي إذا كانت جميع الملابس نظيفة قبل تخزينها، فمن المهم غسلها، لمنع تكوين البقع وتغير اللون، والحفاظ على رائحة ملابسك منتعشة طوال الشتاء، بالإضافة إلى ذلك سيكون من المستحيل إزالة أي بقع على ملابسك بعد تخزينها لمدة شهرين.

2- فصل الملابس البيضاء عن الملونة، ووضع كل لون في حافظة خاصة به.

3- لا تخزني في أكياس بلاستيكية لأنها تحبس الرطوبة، ما يؤدي إلى تكوين العفن الفطري، فيفضل استخدم أكياس الملابس القطنية.

3- تجنبي التخزين في ضوء الشمس المباشر، لأن درجات الحرارة العالية تبهت لون الملابس وتتلفها.

4- لا تستخدمي صناديق الكرتون في التخزين لأنها حمضية والغراء الذي تحتويه يجذب الآفات والحشرات.

5- فرز الملابس إذا كان سيتم طيها أو تعليقها قبل تخزينها، فمن الملابس التي يجب تخزينها معلقة في حافظات خاصة بها، الفساتين والبدلات باهظة الثمن وغيرهم من الملابس الرسمية.

6- لا تضعي الملابس بطريقة عشوائية، فقومي بطيها قبل وضعها، فهذا سيمنع الملابس من التجعيد والتمزق.

7- ضعي مادة طاردة لحشرات الملابس في كل حاويات الملابس، ومن أكثر الخيارات أماناً هو الأرز، فيعتبر طارد طبيعي للحشرات، و ستبقى رائحة ملابسك منعشة.

8- اختاري المكان المناسب لتخزين حاويات ملابسك. فالكثير يخطئ في اختيار مكان التخزين، فبعضهم يضعونها في العلية، أو الطابق السفلي كل هذه المواقع معرضة للرطوبة والآفات، فأفضل مكان لتخزين الملابس هو مكان مظلم وبارد وجاف، مثل الخزانة الاحتياطية، أو تحت السرير.

وعند اتباع هذه الخطوات، ستبقى ملابسك في حالة جيدة طوال الشتاء، وستكون منتعشة وجاهزة للارتداء عندما يحل الفصل الصيفي مرة أخرى.

الأحذية:

1- من المهم تنظيف الأحذية قبل تخزينها لتجنب الروائح الكريهة.

2- حشي الأحذية بالورق، هذه الخطوة تساعد في الحفاظ على شكلها، وحفظها من التشققات.

3- يفضل لفها بقطع قماش من الخارج، أو وضعها في شربات صوف.

4- وضعها في المكان المخصص للأحذية، الجزامة، للحفاظ على رائحتها.