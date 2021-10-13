«فاطمة الزهراء» تقدم نصائح للرجل للتعامل مع المرأة المسيطرة: «ادبحلها القطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت فاطمة الزهراء، بلوجر وصانعة محتوى، إن بعض السيدات تعترضن على إلقاء الرجال المسؤولية عليهن بشكل كبير، وأن الرجل ليس له أي دور في المنزل، ولكن في بعض الحالات تحاول المرأة فرض سيطرتها على الرجل، وهذا ليس له أي علاقة بقوة شخصيتها، معقبة: «أنا شغلي حاجة وبيتي حاجة تانية».

التربية سبب سيطرة المرأة على رجلها

وأضافت «الزهراء»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان رضوى حسن ونهى عبدالعزيز على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الرجل هو المسؤول عن المرأة ودوره أن يعتني بها ويحميها، لافتة إلى أنه إذا كانت الفتاة مسيطرة على رجلها، فهذا يعود إلى أن والدتها مثلها، لأن «البنت بتطلع نسخة كوبي من والدتها».

وقدمت البلوجر وصانعة المحتوى، عددًا من النصائح للرجال للتعامل مع زوجاتهم إذا كنّ مسيطرات أو شخصياتهن قوية، أولها أن يتحدث معها ولكن بطريقة صارمة، و«يدبحلها القطة»، لافتة إلى أن هناك قرارات مصيرية في البيوت، ويجب أن يكون الرجل هو صاحبها.

الحديث بطريقة صارمة مع الزوجة

وأشارت إلى أن الزوج لو تحدث بطريقة صارمة لن تكرر هذه المرأة أفعالها مرة أخرى، موضحة أن هذا لا ينطبق على «الستات المرعبة»، ولكن ينطبق على المرأة التي تريد الحفاظ على منزلها مثل الرجل أيضًا.

وأوضحت أن المرأة التي تأخذ دور الرجل من الصعب عليها أن تعود لمهامها كأنثى مرة أخرى، لافتة إلى أن الرجل يلاحظ بالطبع كل هذه الأمور في بداية العلاقة والخطوبة ويتغاضى عنها اعتقادًا منه أن هذا طموحها، وأنها شخصية جيدة وقوية.