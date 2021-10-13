أروى جودة تتألق بالورود خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة أروى جودة، بإطلالة مميزة خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق حفل افتتاحه غدًا.

وظهرت الفنانة أروى جودة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة مزين بالورود، وانتعلت حذاء باللون الفوشيا، واعتمدت مكياج ناعم مع تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، كما أنها ارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي عدد من الفنانين والشخصيات العامة بينهم منة شلبي، وأيضًا المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، المهندس عمر الحمامصي، عمرو منسي، عدلي توما.

حريق مهرجان الجونة

وشهدت القاعة الرئيسية في مهرجان الجونة اندلاع حريق اليوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وفتحت إدارة المهرجان تحقيقا مفصلا للوقوف على الحادثة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، وعقد المهرجان اليوم المؤتمر الصحفي، في الساعة 4 مساء اليوم.

وطمأن سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، الجمهور بشأن إقامة مهرجان الجونة في موعده، وزار المصابين للاطمئنان عليهم، مؤكدًا عقد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، مساء غد.

ويبدأ مهرجان الجونة من 14 أكتوبر، وتستمر الفعاليات لمدة 9 أيام متتالية حتى يوم 22 من الشهر نفسه، يشهد خلالها عرض 75 فيلمًا تقريبًا، من مختلف دول العالم بجانب الندوات والورش وغيرها من الفعاليات.

كما يشهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت، أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، إذ سيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.

وشهد المؤتمر الصحفي اليوم، مصالحة انتشال التميمي مدير المهرجان للفنانة يسرا بعد سوء تفاهم وقع الأيام الماضية.