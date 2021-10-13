منة شلبي بفستان قصير خلال الاستعدادات لافتتاح مهرجان الجونة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة تبقت على انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ويستعد الفنانون للمشاركة بالحدث الفني والتميز بإطلالات جذابة وأنيقة، فبعض الفنانات سافرن إلى مدينة الجونة ومنهن الفنانة منة شلبي، التي ظهرت بلقطات مختلفة.

وفي إحدى اللقطات، التي نشرها الناقد الفني عبدالله غلوش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية فستانا قصيرا مقلما، ووضعت «جاكت» يشبه الفستان ذاته على الكرسي، وعقدت شعرها لأعلى بالإضافة إلى النظارة الشمسية، وحرصت أيضًا على وضع الكمامة التزامًا بالإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حريق مهرجان الجونة

وكان حريقا اندلع في إحدى قاعات مهرجان الجونة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وطمأن سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، على إقامة مهرجان الجونة في موعده، وزار المصابين للاطمئنان عليهم.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وفتحت إدارة المهرجان تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة، لكشف الأسباب الرئيسية له، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي، مؤكدة عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.

ترشيح منة شلبي لجائزة إيمي الدولية

وكانت الفنانة منة شلبي جرى ترشيحها على جائزة أفضل ممثلة في النسخة الـ49 من جائزة «إيمي» الدولية، التي ضمت قائمة ترشيحات كلا من الإنجليزية هايلي سكوايرز عن دورها في مسلسل «Adult Material»، والإسبانية أني جابارين عن دورها في الدراما التاريخية «Patria»، إضافة إلى فاليريا بيرتوشيللي عن دورها في «Notes for My Son».

وجائزة «إيمي» جائزة منفصلة عن جائزة الـ«إيمي» الأمريكية، والتي تمنح من قبل الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، لأفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تم إنتاجها وبثها خارج الولايات المتحدة، ويتم توزيع جوائزها في 22 نوفمبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.