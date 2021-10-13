عيد ميلاد ولا فرح؟.. أروى قاسم تحير متابعيها بالفستان الأبيض والقاعة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتنافس الـ«بلوجرز» في إظهار تفاصيل حياتهم الشخصية، التي تعد جزءًا من عملهم الدعائي، من الإطلالات ومظاهر الاحتفالات، وحتى منتجات العناية التي يستخدمونها.

وخلال الساعات الماضية تصدرت الـ«بلوجر»، أروى قاسم، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بسبب حفل عيد ميلادها الذي تشابه مع حفلات الزفاف، خاصة أنها وصفت نفسها قبل الاحتفال بالـ«عروسة»، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها تستعد لحفل زفافها.

تفاصيل عيد ميلاد الـ«بلوجر» أروى قاسم

وقررت أروى قاسم الاحتفال بطريقة غير تقليدية، بتأجير إحدى الفلل، وتنظيمها لتشبه قاعات الزفاف، فضلًا عن إطلالتها بفستان الزفاف الأبيض، وتقطيع كعكة بيضاء تشبه كعكات الأفراح، مع حضور كم هائل من المعازيم بفساتين سواريه.

واحتفلت «أروى» بحضور معظم الـ«بلوجر» في مصر، مع بعض الفرق الموسيقية.

من هي الـ«بلوجر» أروى قاسم؟

- بلوجر للعديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر.

- تعمل في الدعاية لعديد من خبراء التجميل، وأطباء الأسنان، ومنظمي الحفلات.

- تثير الجدل بسبب علاقتها بالـ«يوتيوبر» عمرو راضي، وظهورهما دوما معا.

- كانت إحدى صديقات الراحل مصطفى حفناوي.

- لديها أكثر من مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

- دخلت عالم التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، مثل مسلسلات، «الطوفان، نصيبى وقسمتك 3، حدوتة مُرة، وكوفيد-25».