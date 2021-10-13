من هي الفنانة نيفين مندور؟.. ألقي القبض عليها مرتين بسبب الحشيش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة للفنانة نيفين مندور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت من خلالها في إحدى السهرات، إلا أنه اتضح أنها ترجع إلى عام 2014، أثناء وجودها في سهرة لعيد ميلادها، لتعود من جديد الفنانة المختفية عن الأنظار للأضواء مجددا، فـ من هي الفنانة نيفين مندور؟.

واشتهرت الفنانة نيفين مندور بـ«فيحاء»، وهو الاسم الذي اتخذته في الفيلم الشهير «اللي بالي بالك» مع الفنان محمد سعد، وهو أكثر الأدوار التي تميزت واشتهرت من خلالها، ويستعرض «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة التي اختفت سنوات طويلة عن التمثيل والجمهور.

من هي الفنانة نيفين مندور؟

- اسمها نيفين صباح مندور.

- من مواليد 16 يونيو 1980.

- كانت بدايتها في التمثيل من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة.

- جسدت أولى بطولة لها من خلال فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003 مع الفنان محمد سعد، وعرفت باسم «فيحاء».

- عادت للتمثيل مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» في العام 2005.

- ابتعدت بعد ذلك عن الساحة الفنية ولم تظهر في أدوار فنية.

- ظهر اسم نيفين مندور مجددًا حين ألقي القبض عليها في العام 2013، بتهمة تعاطي المخدرات، وتم ضبطها من خلال مباحث الإسكندرية وبحيازتها «سيجارة حشيش» وأربع طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، وذلك بعد أن حاولوا الهرب من أحد الأكمنة الأمنية بالإسكندرية، وأفرج عنها لاحقًا بعد دفع كفالة وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، وجرى إطلاق سراحها.

- وجرى القبض عليها مرى اخرى بتهمة مماثلة في العام 2016، وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة.

- وتميزت الفنانة نيفين مندور بالظهور النادر سواء بمشاركتها في التمثيل أو في العالم الافتراضي، إذ أن حسابها على موقع «فيس بوك» لم تشارك من خلاله سوى بالقليل، سواء بنشرها الأدعية الدينية والصور التعبيرية، كما أنها لم تغير صورة حسابها منذ عام 2011.