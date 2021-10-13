طريقة عمل حمص الشام.. مشروب الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر حمص الشام واحدًا من أهم طقوس فصل الشتاء وأهم المشروبات الشتوية التي تمنح الدفء والطاقة، كما أنه يحتوي العديد من الفوائد للجسم وغني بالبروتين، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل حمص الشام، كما قدمتها أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على «سي بس سي سفرة».

طريقة عمل حمص الشام

المكونات:

حمص أو حمص مسلوق جاهز.

ماء مغلي.

بصل صحيح.

ثوم صحيح.

طماطم صحيحة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

عصير ليمون.

ملح.

شطة.

كمون.

ملعقة صغيرة سكر.

خطوات تحضير حمص الشام

يسلق الحمص مع ماء مغلى والبصل الطماطم والثوم والكمون والملح.

يضاف صلصة الطماطم ورشة السكر ويترك على الناء حتى يغلي وينضج الحمص تماما.

تضاف الشطة وعصير الليمون ثم يرفع ويقدم.

طريقة عمل حمص الشام المصري

المكونات:

6 ملاعق من الحمص المسلوق.

6 فصوص من الثوم المهروس.

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة ونصف من الكمون.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من الشمندر المبشور.

خطوات عمل حمص الشام المصري

يوضع الماء على النار ويترك حتى يصل لمرحلة الغليان واضافة الثوم المهروس والطماطم والملح والكمون ونصف ليمون والشمندر والخل بالإضافة إلى الصلصة الحارة.

تخفف النار وتترك كافة المكونات حتى تغلى مع بعضها البعض لمدة 5 دقائق على نار هادئة ومن ثم رفعه من على النار.

تحضر أكوابا ونضع بكل كوب ملعقتين من الحمص ونضع فوقه الخليط الذى اعددناه في وقت سابق، ومن ثم نعصر عليه النصف الثاني من الليمونة ومن ثم إضافة إليه حمص الشام.

فوائد مشروب حمص الشام المصري

يساعد على علاج التهابات الحلق والصدر وصداع الرأس.

يزيد من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من النحافة الزائدة.

يعالج أمراض ديدان المعدة.

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية منها البروتينات ويهدئ من ألم الصدر والظهر والمعدة بالإضافة إلى أنه ينقي الرحم من الترسبات.